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Kafası olmayan tavuk hayretler içerisinde bıraktı! İnanılmaz görüntüler

Afrika'da çekilen görüntülerde bir tavuk, kafası kesilmesine rağmen ayakta durmaya devam etti. Herkesin ilgisini çeken kafasız tavuk sosyal medyayı salladı. İşte hayrete düşüren kafasız tavuğun görüntüleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 05:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 05:55
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Kafası olmayan tavuk hayretler içerisinde bıraktı! İnanılmaz görüntüler

Afrika'da kayda alınan görüntülerde bir tavuk, kafası olmamasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kafası olmayan tavuk hayretler içerisinde bıraktı! İnanılmaz görüntüler

İşte o görüntüler...

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Kafası olmayan tavuk hayretler içerisinde bıraktı! İnanılmaz görüntüler
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Kafası olmayan tavuk hayretler içerisinde bıraktı! İnanılmaz görüntüler

BALIK TUTTU HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

Oltasıyla balık tutan bir kişi hayatının şokunu yaşadı.

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Kafası olmayan tavuk hayretler içerisinde bıraktı! İnanılmaz görüntüler

Tuttuğu balıktan kancayı çıkarmak isterken balığın diline yapışan keneyi gören kişi kolları sıvadı.