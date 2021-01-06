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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kafası olmayan tavuk hayretler içerisinde bıraktı! İnanılmaz görüntüler Kafası olmayan tavuk hayretler içerisinde bıraktı! İnanılmaz görüntüler Afrika'da çekilen görüntülerde bir tavuk, kafası kesilmesine rağmen ayakta durmaya devam etti. Herkesin ilgisini çeken kafasız tavuk sosyal medyayı salladı. İşte hayrete düşüren kafasız tavuğun görüntüleri... Giriş Tarihi: 06.01.2021 05:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 05:55
Afrika'da kayda alınan görüntülerde bir tavuk, kafası olmamasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR İşte o görüntüler... BALIK TUTTU HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!
Oltasıyla balık tutan bir kişi hayatının şokunu yaşadı.
Tuttuğu balıktan kancayı çıkarmak isterken balığın diline yapışan keneyi gören kişi kolları sıvadı.