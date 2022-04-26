Kadir suresi nasıl okunur? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali) | Kadir suresi faziletleri nelerdir?
Kadir suresi nasıl okunur? Kadir suresinde Kur'an-ı Kerim'in ne zaman indirildiği ve bu zamanın özellikleri belirtiliyor. Kadir suresinin birçok fazileti bulunuyor. Kadir suresi üzerine birçok alim müstakil risaleler yazmıştır. Kadir Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamına (meali) ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Kadir suresi nasıl okunur? Kadir suresi faziletleri nelerdir? İşte Kadir suresi okunuşu...
Giriş Tarihi: 26.04.2022
12:06
Kadir suresi okunuşu: Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)
Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresinde, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin geniş rahmet ve bereketlere vesile olduğuna işaret edilerek Kur'an'ın insanlık için taşıdığı değer ve öneme, insanlığın ona olan ihtiyacına dikkat çekilmektedir. Kadir suresi ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Kadir suresi nasıl okunur? Kadir suresi faziletleri nelerdir? İşte Kadir suresi okunuşu...
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Kadir suresi okunuşu: Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)
KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr. 3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. 4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin. 5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.
Kadir suresi okunuşu: Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)
KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! 3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
Kadir suresi okunuşu: Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)
KADİR SURESİ FAZİLETLERİ MELERDİR?
Kadir suresi, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatmaktadır. Bu nedenle de İslam alemi için mühim bir yere sahiptir.
Kadir suresi okunuşu: Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)
"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim)
"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan suresi, 2. ve 3. ayet)