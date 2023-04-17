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Haberler Galeri Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı...

Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı...

Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. En çok merak edilen konuların başında ise "Kadir Gecesi namazının nasıl kılınır?" sorusu geliyor. Müslüman aleminin en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının 27. gecesinde idrak ediliyor. Peki Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 12:43
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Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı...

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorusunun cevabı merak ediliyor. Dua ve tövbeler kabul gördüğü mübarek bir gün olan Kadir Gecesi'nde ibadet ederek yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler hacet namazını araştırıyor. Peki Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

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Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı...

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

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Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı...

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

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Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı...

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.