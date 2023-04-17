Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı...

Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. En çok merak edilen konuların başında ise "Kadir Gecesi namazının nasıl kılınır?" sorusu geliyor. Müslüman aleminin en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının 27. gecesinde idrak ediliyor. Peki Kadir gecesi hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?