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Kadınlar Günü mesajları: 2022 sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Kadınlar Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kadının saygınlığı ve hakları konusunda önemli bir farkındalık yaratmak için her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için geri sayım başladı. Kadınlar Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyadan kutlama mesajları da paylaşılmaya başlandı. Sevgiliye, eşe ve anneye gönderilebilecek en güzel mesajları yazımızda derledik. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022 13:09
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Kadınlar Günü mesajları: 2022 sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Kadınlar Günü mesajları burada! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yarın kutlanacak. Kadının toplum içindeki konumundan, Allah katındaki değerinden ve haklarından bahseden çok sayıda ayet bulunuyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed, "Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davranandır" buyurmuştur. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel paylaşılabilecek en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte sevgiliye, eşe, anneye gönderilebilecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadınlar Günü mesajları: 2022 sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

* Kadına Şiddete HAYIR.!

* Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş

* Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

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Kadınlar Günü mesajları: 2022 sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

* Her kadın bir annedir.. ve her erkeğin annesine gösterdiği saygıyı diğer kadınlara da göstereceği bir dünyada yaşama dileğiyle.. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

* Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

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Kadınlar Günü mesajları: 2022 sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

* Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..

* Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim. Kadınlar günün kutlu olsun...

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Kadınlar Günü mesajları: 2022 sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

* Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.

* Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..