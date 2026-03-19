Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

İstanbul Kadıköy'de yer alan İskele Camisi, 1761 yılında Osmanlı Sultanı III. Mustafa tarafından inşa edildi. Yapı, hem mimari özellikleri hem de bölgenin yerleşim sürecine etkisiyle dikkat çekiyor. Bugün cami, Kadıköy'ün tarihsel dönüşümünü anlamak açısından önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor.

Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 1

KADIKÖY İSKELE CAMİSİ'NİN TARİHİ ARKA PLANI

Kadıköy İskele Camisi, Osmanlı döneminde deniz kıyısında, yalı camisi olarak inşa edildi. 18. yüzyılda III. Mustafa'nın emriyle yapılan cami, dönemin şehircilik anlayışını yansıtan önemli yapılardan biri oldu.

Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 2

Ancak Osmanlı'nın son dönemlerinde Kadıköy sahilinde gerçekleştirilen dolgu çalışmaları, yapının denizle olan doğrudan ilişkisini ortadan kaldırdı. Böylece cami, özgün "yalı camisi" kimliğini zamanla kaybetti.

Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 3
Cami, kare planlı ve merkezi kubbeli yapısıyla sade ancak etkileyici bir mimariye sahip. 1853 yılında meydana gelen büyük yangında ciddi hasar gören yapı, Sultan Abdülmecid döneminde 1858’de kapsamlı bir onarımdan geçti.
Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 4
Bugünkü görünümü, ilk inşa edildiği 18. yüzyıldan ziyade 19. yüzyıldaki bu yenilemenin izlerini taşıyor. Yapının iç mekânında sınırlı özgün süsleme bulunurken, kubbe bezemelerinde barok üslup dikkat çekiyor. Ayrıca caminin girişindeki tamir kitabesi dönemin önemli hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait. Üst bölümde yer alan tuğra ise Abdülfettah Efendi tarafından yazıldı.
Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 5

KADIKÖY'ÜN GELİŞİMİNDE İSKELE CAMİSİ'NİN ROLÜ

İskele Camisi yalnızca bir ibadet alanı değil, aynı zamanda Kadıköy'ün yerleşim ve nüfus gelişiminde kritik bir rol oynadı. Bölgede daha önce Osman Ağa Camisi bulunsa da, sultani bir yapının inşa edilmesi semtin cazibesini artırdı.

Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 6
Uzmanlara göre, caminin inşasıyla birlikte Kadıköy’de nüfus hareketliliği hız kazandı ve bölge 18. yüzyıldan itibaren önemli bir yerleşim merkezi haline geldi. Bu süreçte farklı toplulukların da bölgeye yerleşmesi, Kadıköy’ün çok kültürlü yapısının temelini oluşturdu.
Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 7

UZMAN GÖRÜŞLERİ: "KADIKÖY'ÜN TARİHSEL GELİŞİMİNDE KİLİT YAPI"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Arş. Gör. Dr. Kubilay Arpacı'ya göre İskele Camisi, Kadıköy'ün şehirleşme sürecinde belirleyici bir rol oynadı.

Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 8
Arpacı, caminin ilk halinde denizle doğrudan bağlantılı bir yalı camisi olduğunu ancak dolgu çalışmaları nedeniyle bu özelliğin kaybolduğunu belirtiyor. Ayrıca, yapının yakınında bulunduğu belirtilen sıbyan mektebinin günümüze ulaşmadığına dikkat çekiyor.
Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 9

Bugün İskele Camisi, Kadıköy'ün simge yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Konumu, tarihi ve mimari özellikleriyle İstanbul'un dikkat çeken sahil camileri arasında yer alıyor. Zaman içinde geçirdiği değişimlere rağmen cami, hem Osmanlı mimarisinin izlerini hem de İstanbul'un kentsel dönüşüm sürecini gözler önüne seriyor.

Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 10

ÖNE ÇIKANLAR

  • 1761 yılında Sultan III. Mustafa tarafından inşa edildi
  • İlk haliyle yalı camisi özelliği taşıyordu
  • 1853 yangınında zarar gördü, 1858'de yeniden yapıldı
  • Barok üslupta kubbe süslemeleri bulunuyor
  • Kadıköy'ün yerleşim ve nüfus gelişiminde etkili oldu
  • Günümüzde bölgenin simge tarihi yapılarından biri
Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 11

DENİZİ ELİNDEN ALINAN YALI CAMİSİ: KADIKÖY İSKELE'NİN BİLİNMEYEN ÖYKÜSÜ

İskele Camisi ne zaman yapıldı?

  • 1761 yılında Osmanlı Sultanı III. Mustafa tarafından inşa edildi.
Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 12

Cami neden "iskele" olarak adlandırılıyor?

  • İlk inşa edildiğinde deniz kenarında, iskeleye yakın konumda yer aldığı için bu isimle anıldı.
Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 13

Yapı neden özgün halini kaybetti?

  • Kadıköy sahilinde yapılan dolgu çalışmaları nedeniyle denizle bağlantısı kesildi.
Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 14

Caminin mimari tarzı nedir?

  • Kare planlı, tek kubbeli bir Osmanlı camisi olup iç süslemelerde barok etkiler görülür.
Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 15

Kadıköy için önemi nedir?

  • Bölgenin gelişimini hızlandıran ve nüfus artışını tetikleyen önemli bir sultani yapıdır.
Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi 16
