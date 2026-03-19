Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi

İstanbul Kadıköy'de yer alan İskele Camisi, 1761 yılında Osmanlı Sultanı III. Mustafa tarafından inşa edildi. Yapı, hem mimari özellikleri hem de bölgenin yerleşim sürecine etkisiyle dikkat çekiyor. Bugün cami, Kadıköy'ün tarihsel dönüşümünü anlamak açısından önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor.

KADIKÖY İSKELE CAMİSİ'NİN TARİHİ ARKA PLANI Kadıköy İskele Camisi, Osmanlı döneminde deniz kıyısında, yalı camisi olarak inşa edildi. 18. yüzyılda III. Mustafa'nın emriyle yapılan cami, dönemin şehircilik anlayışını yansıtan önemli yapılardan biri oldu.

Ancak Osmanlı'nın son dönemlerinde Kadıköy sahilinde gerçekleştirilen dolgu çalışmaları, yapının denizle olan doğrudan ilişkisini ortadan kaldırdı. Böylece cami, özgün "yalı camisi" kimliğini zamanla kaybetti.

Cami, kare planlı ve merkezi kubbeli yapısıyla sade ancak etkileyici bir mimariye sahip. 1853 yılında meydana gelen büyük yangında ciddi hasar gören yapı, Sultan Abdülmecid döneminde 1858'de kapsamlı bir onarımdan geçti.

Bugünkü görünümü, ilk inşa edildiği 18. yüzyıldan ziyade 19. yüzyıldaki bu yenilemenin izlerini taşıyor. Yapının iç mekânında sınırlı özgün süsleme bulunurken, kubbe bezemelerinde barok üslup dikkat çekiyor. Ayrıca caminin girişindeki tamir kitabesi dönemin önemli hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait. Üst bölümde yer alan tuğra ise Abdülfettah Efendi tarafından yazıldı.