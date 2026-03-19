Kadıköy’ün çehresini değiştiren sultan eseri: İskele Camisi
İstanbul Kadıköy'de yer alan İskele Camisi, 1761 yılında Osmanlı Sultanı III. Mustafa tarafından inşa edildi. Yapı, hem mimari özellikleri hem de bölgenin yerleşim sürecine etkisiyle dikkat çekiyor. Bugün cami, Kadıköy'ün tarihsel dönüşümünü anlamak açısından önemli bir referans noktası olarak öne çıkıyor.
KADIKÖY İSKELE CAMİSİ'NİN TARİHİ ARKA PLANI
Kadıköy İskele Camisi, Osmanlı döneminde deniz kıyısında, yalı camisi olarak inşa edildi. 18. yüzyılda III. Mustafa'nın emriyle yapılan cami, dönemin şehircilik anlayışını yansıtan önemli yapılardan biri oldu.
Ancak Osmanlı'nın son dönemlerinde Kadıköy sahilinde gerçekleştirilen dolgu çalışmaları, yapının denizle olan doğrudan ilişkisini ortadan kaldırdı. Böylece cami, özgün "yalı camisi" kimliğini zamanla kaybetti.
KADIKÖY'ÜN GELİŞİMİNDE İSKELE CAMİSİ'NİN ROLÜ
İskele Camisi yalnızca bir ibadet alanı değil, aynı zamanda Kadıköy'ün yerleşim ve nüfus gelişiminde kritik bir rol oynadı. Bölgede daha önce Osman Ağa Camisi bulunsa da, sultani bir yapının inşa edilmesi semtin cazibesini artırdı.