Kadıköy'de 'satılık kelepir' ilanıyla gündem olmuştu: Sosyal medyadaki 1,2 milyon liralık ceza yalanı deşifre oldu

Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 15:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

İstanbul Kadıköy'deki denetimlerde kesilen toplam 1,2 milyon liralık cezayı "kendi aracına kesilmiş gibi" sosyal medyada paylaşarak fenomen olmaya çalışan sürücünün yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Aslında sadece 16 bin lira ceza yiyen sürücünün "satılık kelepir" ilanlı kurgusu izlenme uğruna gerçeği nasıl çarpıttığını gözler önüne serdi.

İstanbul Kadıköy'de 3 gecede trafik ve asayiş ekiplerinin yaptığı denetimlerde kesilen 1 milyon 278 bin liralık toplam cezayı kendi aracına kesilmiş gibi paylaşarak sosyal medyada gündem olan sürücünün gerçeği çarpıttığı ortaya çıktı.

TOPLAM 1 MİLYON 278 BİN LİRA CEZA Trafik ve asayiş ekipleri tarafından 3 gece boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli ihlaller nedeniyle sürücülere toplam 1 milyon 278 bin lira idari para cezası uygulandı.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ Denetimler kapsamında durdurulan bir araçta ise abartı egzoz bulunduğu tespit edildi. Sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

"SATILIK KELEPİR" İLANI GÜNDEM OLDU Sürücü ise denetimlerle ilgili servis edilen haber görsellerini ve kendi aracının fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak toplam ceza kendi aracına kesilmiş gibi bir algı oluşturdu. Paylaşımında "1,2 milyon trafik cezasını ödemek için satılık kelepir" ifadelerini kullandı.