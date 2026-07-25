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Kadıköy'de kadın kavgası: Saç çekip tekme attılar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Kadıköy Rıhtım'da iki kadın arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine saç çekip tekme atan kadınlar çevredekilerin müdahalesiyle ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy'de kadın kavgası: Saç çekip tekme attılar 1

Kan donduran olay, dün saat 19:00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da bulunan bir otoparkta meydana geldi.

İKİ KADIN ARASINDAKİ SAÇ SAÇA KAVGA KAMERADA
Kadıköy'de kadın kavgası: Saç çekip tekme attılar 2

Otoparktan çıkış yapan bir otomobilde bulunan kadın ile başka bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kadıköy'de kadın kavgası: Saç çekip tekme attılar 3

Kadınlar arasında başlayan gerginlik, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında büyüdü.

Kadıköy'de kadın kavgası: Saç çekip tekme attılar 4

Kavga sırasında kadınlardan biri, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kadına saldırdı.

Taraflar uzun süre birbirlerinin saçlarını çekip tekme atarken, yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy'de kadın kavgası: Saç çekip tekme attılar 5

Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerle sosyal medyada da gündem oldu.

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