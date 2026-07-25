Kadıköy'de kadın kavgası: Saç çekip tekme attılar

Kan donduran olay, dün saat 19:00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da bulunan bir otoparkta meydana geldi.

Otoparktan çıkış yapan bir otomobilde bulunan kadın ile başka bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.