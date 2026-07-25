Kadıköy'de kadın kavgası: Saç çekip tekme attılar
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Kadıköy Rıhtım'da iki kadın arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine saç çekip tekme atan kadınlar çevredekilerin müdahalesiyle ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kan donduran olay, dün saat 19:00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da bulunan bir otoparkta meydana geldi.
Otoparktan çıkış yapan bir otomobilde bulunan kadın ile başka bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kadınlar arasında başlayan gerginlik, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında büyüdü.
Kavga sırasında kadınlardan biri, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kadına saldırdı.
Taraflar uzun süre birbirlerinin saçlarını çekip tekme atarken, yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerle sosyal medyada da gündem oldu.