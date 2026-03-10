Kadıköy’de 1 milyon liralık soygun: Yaşlı kadın ve bakıcısını bağlayıp kasayı boşalttılar
İstanbul Kadıköy'de gece yarısı bir binaya merdiven dayayarak giren soyguncular, 68 yaşındaki kadın ve bakıcısını ellerini kollarını bağlayarak etkisiz hale getirdi. Kasadaki 1 milyon liralık serveti çalıp olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheliler, 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu yakalandı.
Olay, Kadıköy Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'ta meydana geldi. Ellerindeki merdiveni binanın birinci katındaki balkona dayayan soyguncular içeri girdi.
1 MİLYON LİRALIK VURGUN
Yaşlı kadın ve bakıcısını önce ellerini bağlayarak etkisiz hale getiren şüpheliler, ardından ağızlarını bantlayıp yatak odasındaki kasaya yöneldi. İki kadın dehşeti yaşarken, soyguncular kasadaki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alıp kayıplara karıştı.
"BİZİ BAĞLAYIP KASAYI SORDULAR"
Bakıcı kadının kendi imkanlarıyla bağlarından kurtulup polise haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ev sahibi Neriman F. P. ifadesinde yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:
"Saat 04:30 sıralarında bakıcım M. K. ile salondaydık. İki erkek balkon kapısından içeri daldı. Bana 'Evde kasa var mı?' diye sordular. Önce bakıcımın sonra benim ellerimi bağladılar. Yatak odasındaki gizli kasayı bulup içindeki yaklaşık 1 milyon liralık altınları alıp gittiler."
3 SOYGUNCU OPERASYONLA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye izleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler A. S. (32), F. A. (27) ve T. A. (35) Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Başakşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
ALTIN VE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 46 bin 900 lira nakit para ile altın olduğu değerlendirilen bileklik ve kolyeler ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller tahkikat işlemleri için Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
