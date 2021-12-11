11 Aralık 2021, Cumartesi
Kadıköy Caddebostan'ta yine aynı görüntü: Kızıla büründü! Marmara Denizi kusuyor
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve dalga sonrası Caddebostan sahilini yine kırmızıya büründü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunların temizlenmesi çalışma başlatıldı. Vatandaşlar, "Marmara Denizi kusuyor diye düşünüyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 11.12.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 10:48
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