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Kadıköy Caddebostan'ta yine aynı görüntü: Kızıla büründü! Marmara Denizi kusuyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve dalga sonrası Caddebostan sahilini yine kırmızıya büründü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunların temizlenmesi çalışma başlatıldı. Vatandaşlar, "Marmara Denizi kusuyor diye düşünüyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 10:48
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Kadıköy Caddebostan’ta yine aynı görüntü: Kızıla büründü! Marmara Denizi kusuyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.

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Kadıköy Caddebostan’ta yine aynı görüntü: Kızıla büründü! Marmara Denizi kusuyor

Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahildeki kayalıklara ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

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Kadıköy Caddebostan’ta yine aynı görüntü: Kızıla büründü! Marmara Denizi kusuyor

Yosunları temizlemek için ekipler sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

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Kadıköy Caddebostan’ta yine aynı görüntü: Kızıla büründü! Marmara Denizi kusuyor

Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi.

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Kadıköy Caddebostan’ta yine aynı görüntü: Kızıla büründü! Marmara Denizi kusuyor

Sahilde spor yapan kişi de,"Marmara Denizi kusuyor diye düşünüyorum. Sonuçta bunlar da bir canlıydı. Ölmüşler ve denizin dibine çökmüşler. Bu haliyle birlikte sahil kısımlarında birikiyor. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var ama bu bölgede daha çok gözüküyor" diye konuştu.