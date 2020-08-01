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KADEM’den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
İstanbul Sözleşmesi toplumun geniş kesimlerinde tartışma konusu oldu. Sözleşmenin kadın haklarını koruduğu, kadına yöneliş şiddetin önüne geçtiğini savunanlar olduğu gibi toplumun temel taşı olan aile yapısına zarar verdiğinin altını çizenler de var. Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM bir açıklama yaparak 16 maddede İstanbul Sözleşmesi'nin neleri kapsadığını anlatmış.
Giriş Tarihi: 01.08.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 14:22
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