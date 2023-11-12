Kaçak maden ocağında vahşet! Fenalaşan kişiyi yakıp ormana atmışlar

Talihsiz adamı yakmaya karar verdiklerinde ise bir işçinin "Yapmayın, öyle şey mi olur" diyerek yanlarından ayrıldığı, şüphelilerin ise bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı kameralarca tespit edildi. Daha sonra cesede cinayet süsü verilmek üzere yakıldığı iddialar arasında yer aldı. Nourtani'nin kaçak ocakta öldüğü ileri sürülse de adli tıp raporundan gelecek rapor ile cesedin sağken mi yoksa öldükten sonra mı yakıldığı belli olacak.