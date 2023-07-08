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Haberler Galeri Kabusun yeni adı: Asya Kaplan sivrisineği! 3 ölümcül hastalık riski var! Vatandaştan İBB'ye ilaçlama tepkisi: Yetersiz kalıyor

Kabusun yeni adı: Asya Kaplan sivrisineği! 3 ölümcül hastalık riski var! Vatandaştan İBB'ye ilaçlama tepkisi: Yetersiz kalıyor

Sıcak ve nemli havayı seven sivrisinekler, ilaçlamanın yetersizliğini fırsat bilerek vatandaşı canından bezdirdi. Çocuklar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş kızarıklık, şişlik, ağrı, yanma gibi şikâyetlerle hastanelere koştu. Sivrisinekler ayrıca, Batı Nil virüsü, sarıhumma ve dang ateşi başta olmak üzere ölümcül hastalıklara da davetiye çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 08.07.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 09:14
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Kabusun yeni adı: Asya Kaplan sivrisineği! 3 ölümcül hastalık riski var! Vatandaştan İBB’ye ilaçlama tepkisi: Yetersiz kalıyor

Türkiye yaz dönemine Asya kaplan sivrisineği kâbusuyla girdi. Artan sıcaklarla birlikte gelen sivrisinek istilası, başta İstanbul olmak üzere pekçok kentte vatandaşı canından bezdirdi. Çocuklar başta olmak üzere binlerce kişide kızarıklık, şişlik, ağrı, yanma, su balonu gibi şikâyetler başgösterdi. Acil servisler ile enfeksiyon klinikleri çok sayıda vatandaşa müdahale etti.

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Kabusun yeni adı: Asya Kaplan sivrisineği! 3 ölümcül hastalık riski var! Vatandaştan İBB’ye ilaçlama tepkisi: Yetersiz kalıyor

İstanbul'da en çok sivrisinek görülen ilçeler şöyle: Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Şile, Ümraniye... Belediye ekipleri sivrisineklerin üreyebileceği, larvalarını bırakabileceği hemen tüm noktalara, su birikintilerine müdahale ediyor ancak çalışmalar yeterli olmuyor. Asya kaplan sivrisineği olarak adlandırılan sivrisinek nedeniyle geceleri uyuyamaz hale gelen vatandaş, ilaçlamanın geç yapıldığını belirterek belediyelere karşı tepkili.

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Kabusun yeni adı: Asya Kaplan sivrisineği! 3 ölümcül hastalık riski var! Vatandaştan İBB’ye ilaçlama tepkisi: Yetersiz kalıyor

Ahmet İpek: Yenibosna'da yaşıyorum. Akşam sivrisinek yoğunluğu ve ısırığından yatamıyorum. Her akşam kanımızı emip yara yapıp gidiyorlar. Kaşınmaktan uyuyamıyoruz.

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Kabusun yeni adı: Asya Kaplan sivrisineği! 3 ölümcül hastalık riski var! Vatandaştan İBB’ye ilaçlama tepkisi: Yetersiz kalıyor

Hayri Taş: İlaçlama yapıldığında bu kadar sivrisinek olmuyordu. Şimdi ilaçlama yok. Su birikintilerinde ve nemli bölgelerde ürüyorlar. Her gece ziyaret edip, sokup gidiyorlar.

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Kabusun yeni adı: Asya Kaplan sivrisineği! 3 ölümcül hastalık riski var! Vatandaştan İBB’ye ilaçlama tepkisi: Yetersiz kalıyor

Ramazan Deniz: Hem sıcak hava hem sivrisinek bizi canımızdan bezdirdi. Uykumuz kaçtı. Sadece sokmuyor, ısırıp parça et alıp gidiyorlar.