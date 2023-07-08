Kabusun yeni adı: Asya Kaplan sivrisineği! 3 ölümcül hastalık riski var! Vatandaştan İBB'ye ilaçlama tepkisi: Yetersiz kalıyor

Sıcak ve nemli havayı seven sivrisinekler, ilaçlamanın yetersizliğini fırsat bilerek vatandaşı canından bezdirdi. Çocuklar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş kızarıklık, şişlik, ağrı, yanma gibi şikâyetlerle hastanelere koştu. Sivrisinekler ayrıca, Batı Nil virüsü, sarıhumma ve dang ateşi başta olmak üzere ölümcül hastalıklara da davetiye çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 08.07.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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