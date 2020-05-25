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Jandarmaya 'bayram harçlığı' vermek isteyen 65 yıllık evli çiftten gülümseten diyalog
Elazığ'da 65 yıllık evli Neşet ve Emine Birkent çiftine evinde "Vefa" ziyareti gerçekleştirip bayramını kutlayan kadın jandarma personellerine "Bayram Harçlığı" vermek istemesi hem süren geleneği gösterdi, hemde ısrarcı olmaları gülümseterek duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:14Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:30