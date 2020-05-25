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Haberler Galeri Jandarmaya 'bayram harçlığı' vermek isteyen 65 yıllık evli çiftten gülümseten diyalog

Jandarmaya 'bayram harçlığı' vermek isteyen 65 yıllık evli çiftten gülümseten diyalog

Elazığ'da 65 yıllık evli Neşet ve Emine Birkent çiftine evinde "Vefa" ziyareti gerçekleştirip bayramını kutlayan kadın jandarma personellerine "Bayram Harçlığı" vermek istemesi hem süren geleneği gösterdi, hemde ısrarcı olmaları gülümseterek duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:30
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Jandarmaya 'bayram harçlığı' vermek isteyen 65 yıllık evli çiftten gülümseten diyalog

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor.

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Jandarmaya 'bayram harçlığı' vermek isteyen 65 yıllık evli çiftten gülümseten diyalog

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın Jandarma Personelleri de , Ramazan Bayramı kapsamında yaşları ilerlediği için çok fazla dışarı çıkamayan 65 yıllık evli Neşet (93) ve Emine (85) Birkent çiftini Kuyulu köyündeki evinde ziyaret etti.

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Jandarmaya 'bayram harçlığı' vermek isteyen 65 yıllık evli çiftten gülümseten diyalog

Jandarma personelleri, 3 çocuk ve 7 torun sahibi olan ancak yalnız yaşamak zorunda kalan çiftin bayramını kutladı.

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Jandarmaya 'bayram harçlığı' vermek isteyen 65 yıllık evli çiftten gülümseten diyalog

Mutlulukları gözlerinden okunan Neşet dede ile Emine nine, kendilerine gül ve çikolata getiren kadın jandarma personeline bayram harçlığı vermek istemesi ise hem gülümsetti hem de duygulandırdı.

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Jandarmaya 'bayram harçlığı' vermek isteyen 65 yıllık evli çiftten gülümseten diyalog

Bayram harçlığı geleneğinin gösteren yaşlı çiftin vermek istediği parayı almayan Mehmetçik ise bir daha ki ziyarette kahve içme sözü verdi.

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