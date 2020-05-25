Jandarmaya 'bayram harçlığı' vermek isteyen 65 yıllık evli çiftten gülümseten diyalog

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın Jandarma Personelleri de , Ramazan Bayramı kapsamında yaşları ilerlediği için çok fazla dışarı çıkamayan 65 yıllık evli Neşet (93) ve Emine (85) Birkent çiftini Kuyulu köyündeki evinde ziyaret etti.