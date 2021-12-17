Jandarma ve Emniyet’ten yurt genelinde denetleme! Suç unsurları ele geçirildi

12 bin 961 karma ekip ile *43 bin 561* emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan tüm uygulamalarda; *63 bin 783* okul servis aracı denetlendi. 244 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 283 adet "Araç Muayenesi Yaptırmamak", 168 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 61 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda *1.969* araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.