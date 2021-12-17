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Jandarma ve Emniyet'ten yurt genelinde denetleme! Suç unsurları ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim" uygulaması yapıldı, okul servis araçları ve personeli denetlendi.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:54
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Jandarma ve Emniyet’ten yurt genelinde denetleme! Suç unsurları ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim" uygulaması yapıldı, okul servis araçları ve personeli denetlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jandarma ve Emniyet’ten yurt genelinde denetleme! Suç unsurları ele geçirildi

12 bin 961 karma ekip ile *43 bin 561* emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan tüm uygulamalarda; *63 bin 783* okul servis aracı denetlendi. 244 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 283 adet "Araç Muayenesi Yaptırmamak", 168 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 61 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda *1.969* araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.

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Jandarma ve Emniyet’ten yurt genelinde denetleme! Suç unsurları ele geçirildi

Eksikliği tespit edilen *444* okul servis aracı trafikten men edildi, 12 sürücünün belgesi geri alındı.

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Jandarma ve Emniyet’ten yurt genelinde denetleme! Suç unsurları ele geçirildi

24 bin 916 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan *33 bin 940* umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi, *25* işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

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Jandarma ve Emniyet’ten yurt genelinde denetleme! Suç unsurları ele geçirildi

Uygulada; çeşitli suçlardan aranan toplam *694* şahıs yakalanırken *8* kayıp çocuk da bulundu.