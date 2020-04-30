Jandarma hemen operasyon başlattı! Van Gölü Canavarı...

Geçtiğimiz günlerde Van Gölü'nde hızla hareket eden cisim görüntüledi. Gören bölge sakini siyah renkte canlı ve parlak olduğunu söylediği cismin 'Van Gölü Canavarı' olabileceğini söyledi. Bu haberin ardından denetimlerini artıran Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde drone'un tespit ettiği cisim için hemen operasyon başlattı.