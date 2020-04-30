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Jandarma hemen operasyon başlattı! Van Gölü Canavarı...

Geçtiğimiz günlerde Van Gölü'nde hızla hareket eden cisim görüntüledi. Gören bölge sakini siyah renkte canlı ve parlak olduğunu söylediği cismin 'Van Gölü Canavarı' olabileceğini söyledi. Bu haberin ardından denetimlerini artıran Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde drone'un tespit ettiği cisim için hemen operasyon başlattı.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 15:45
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Jandarma hemen operasyon başlattı! Van Gölü Canavarı...

VAN GÖLÜ CANAVARINI GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ
Manisa'dan ataması yapılan öğretmen olan eşiyle birlikte 6 ay önce Adilcevaz'a gelen Mehmet Şeşen, arkadaşıyla birlikte ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki bakımevi civarında bulunan kaynaktan içme suyu almaya çıktı.

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Jandarma hemen operasyon başlattı! Van Gölü Canavarı...

İki arkadaş, daha sonra da Van Gölü kıyılarında gezmeye başladı. Bu sırada gölde bir hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadığını anlattı.

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Jandarma hemen operasyon başlattı! Van Gölü Canavarı...

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, cismin hızlı bir şekilde hareket ettiği, bu sırada iz bıraktığı ve gözden kaybolduğu görüldü.

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Jandarma hemen operasyon başlattı! Van Gölü Canavarı...

Mehmet Şeşen, gördükleri cismin siyah renkte canlı ve parlak bir cisim olduğunu ifade etti.

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Jandarma hemen operasyon başlattı! Van Gölü Canavarı...

Bunun var olduğu iddia edilen Van Gölü Canavarı olabileceğini belirten Şeşen, "Arkadaşımla birlikte Van Gölü'nün kenarına su doldurmak için gelmiştik.