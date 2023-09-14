Jaguara yem olmaktan son anda kurtuldu! Ormanda ava çıktı hayatının şokunu yaşadı 🐆
Brezilya'nın Portel kırsalında yaşayan çiftçi Pedro Vaz Ferreira ormanda ava çıktı hayatının şokunu yaşadı. 67 yaşındaki av için gezinirken bölgede bulunan jaguarın saldırısına uğradı. İkili arasında bir süre boğuşma yaşanırken yırtıcı hayvan, adamın gözünü kör etti.
Giriş Tarihi: 14.09.2023
11:34
Brezilya'nın tarım ürünleriyle ünlü Portel kırsalında cumartesi günü korkunç bir olay meydana geldi. Tüm köyü ayağa kaldıran ve herkesin büyük üzüntüye uğramasına neden olay, ülkede de çok konuşuldu. Ancak yaşananlar hiç de iç acıcı değil.
ORMANDA İLERLİYORDU
67 yaşındaki Pedro Vaz Ferreira isimli çiftçi, ormanda ilerlediği sırada yırtıcı bir kedi olan jaguarın saldırısına uğradı. Arkasından gelen hayvanın darbesiyle yere düşen Ferreira bir süre kendisini korumak istedi ancak bu çabası yeterli olmadı.
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TEK GÖZÜNÜ KÖR ETTİ
Jaguar, seri hamleleriyle adamı kısa sürede alt etmeyi başardı ve yüzüne saldırdı. Yüzünün büyük bir bölümü tanınmaz hale gelen adamın tek gözü de kör oldu. Çığlık seslerine koşan adamın oğulları Davi ve Josue, bir süre babalarını çaresizce izledikten sonra hayvanı uzaklaştırmayı başardı.
TIRNAKLARINI GEÇİRMİŞ
Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan Ferreira, doktorlar tarafından tedaviye alındı. Kemiklerinde kırılmalar ve vücudunda ciddi yaralar olan adamın bir gözü görme yetisini kaybetti. Doktorlar, hayvanın tırnaklarının adamın yüzüne geldiğini ifade etti. Yaşanan olay ise bölgede yeni saldırı tehditleri nedeniyle ciddi korku yaşattı.
HİNDİSTAN'DA KAFESTEN KAÇAN LEOPAR DEHŞET SAÇTI!
Hindistan'da bir leopar, tutulduğu kafesten kaçtı. Yetkililer polisle beraber leoparı yakalamaya çalışırken leopar bir inşaatta çalışan işçilere saldırdı.
Olayda dört inşaat işçisi ve bir polis memuru yaralandı. Leopar, daha sonra bir eve girip evde bulunan kişilere saldırdı.