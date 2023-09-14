Jaguara yem olmaktan son anda kurtuldu! Ormanda ava çıktı hayatının şokunu yaşadı 🐆

Brezilya'nın tarım ürünleriyle ünlü Portel kırsalında cumartesi günü korkunç bir olay meydana geldi. Tüm köyü ayağa kaldıran ve herkesin büyük üzüntüye uğramasına neden olay, ülkede de çok konuşuldu. Ancak yaşananlar hiç de iç acıcı değil.

ORMANDA İLERLİYORDU

67 yaşındaki Pedro Vaz Ferreira isimli çiftçi, ormanda ilerlediği sırada yırtıcı bir kedi olan jaguarın saldırısına uğradı. Arkasından gelen hayvanın darbesiyle yere düşen Ferreira bir süre kendisini korumak istedi ancak bu çabası yeterli olmadı.