İzmir’in Seçil Erzan’ı Betül Kazar kaçtı! 100 milyonluk vurgunu böyle yapmış…

5 MİLYON TL KAPTIRAN BİLE VAR!

İlk olarak vatandaşlar para kazanırken Kazar, iddiaya göre son iki yılda ödeme yapamadı. Yaklaşık 100 milyon lira civarında vurgun yaptığı tahmin edilen Betül Kazar, kısa süre önce de kayıplara karıştı. Bazı vatandaşların yüksek kazanç elde etmek amacıyla 5 milyon liraya kadar Kazar'a teslim ettiği ortaya çıktı.