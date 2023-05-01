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İzmir’in gözde rezidansı alevlere teslim olmuştu! Site sakinin ifadesi ortaya çıktı: Ne alarm çaldı ne de...

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks rezidansta geçen gün yangın çıktı. 4 bloklu sitedeki 8 katlı bina alev topuna döndü. Çıra gibi tutuşan rezidansta binaların dış kaplamasının vernikli ahşapla yapıldığı ortaya çıktı. Çıkan yangında evleri ve eşyaları yanan vatandaşlar polise giderek şikayetçi oldu. Site sakini endüstri mühendisi İbrahim Murat Akgün ifadesinde, "5 dakika içinde eşim ve kızımla birlikte otoparka indik. Bu sürede evden çıkarken elektrikler gitti. Otoparka indiğimizde kapı açılmadı. Aracımızı orada bıraktık. Yaya kapısından dışarı çıktık. Yangın devam ederken 01.30'a kadar binanın önünde bekledik. Gerek evden çıkmadan önce, gerek daire içinde bina içerisindeyken herhangi bir alarm çalmadı, yangın sistemi çalışmadı. Bu olayda kusuru bulunan kişi veya kişilerden davacı ve şikayetçiyim" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2023 11:21
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İzmir’in gözde rezidansı alevlere teslim olmuştu! Site sakinin ifadesi ortaya çıktı: Ne alarm çaldı ne de...

İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu lüks sitedeki 40 dairenin bulunduğu 8 katlı binada 27 Nisan'da gece saat saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

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İzmir’in gözde rezidansı alevlere teslim olmuştu! Site sakinin ifadesi ortaya çıktı: Ne alarm çaldı ne de...

Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilendi, bir kişi de panikle balkondan atladığı için ayağından yaralandı. İtfaiye ekiplerinin ilk tespitine göre yangın ikinci kattaki elektrik kontağından çıktı. Lüks sitedeki 40 daire içindeki eşyalarla birlikte tamamen yanarak küle döndü.

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İzmir’in gözde rezidansı alevlere teslim olmuştu! Site sakinin ifadesi ortaya çıktı: Ne alarm çaldı ne de...

"DUMAN VE ALEVLERİ GÖRÜNCE AŞAĞI İNDİK"

Sabah'ın haberine göre, evleri yanan endüstri mühendisi İbrahim Murat Akgün ile doktor S.E., polise giderek yangına sebep olanlardan şikayetçi oldu. İbrahim Murat Akgün ifadesinde, "Kat 6 daire 33'te eşim Esra ve kızım Tuana ile birlikte yaşıyoruz. Saat 22.00 sıralarında dışarıdan gelen sesler nedeniyle camdan dışarı baktık. " dedi.

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İzmir’in gözde rezidansı alevlere teslim olmuştu! Site sakinin ifadesi ortaya çıktı: Ne alarm çaldı ne de...

İbrahim Murat Akgün, "3. katın bulunduğu 16-17 numaralı dairelerin arasındaki koridordan duman ve alevleri görünce yangın merdiveninden aşağıya indik" ifadelerini kullandı.

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İzmir’in gözde rezidansı alevlere teslim olmuştu! Site sakinin ifadesi ortaya çıktı: Ne alarm çaldı ne de...

"KAPI AÇILMADI, ARACIMIZI OTAPARKTA BIRAKTIK"

Akgün, "5 dakika içinde eşim ve kızımla birlikte otoparka indik. Bu sürede evden çıkarken elektrikler gitti. Otoparka indiğimizde kapı açılmadı. Aracımızı orada bıraktık. Yaya kapısından dışarı çıktık. Yangın devam ederken 01.30'a kadar binanın önünde bekledik. Gerek evden çıkmadan önce, gerek daire içinde bina içerisindeyken herhangi bir alarm çalmadı, yangın sistemi çalışmadı. Biz kendimiz gürültüleri ve yangının alevlendiğini görünce ikametten çıktık." dedi.