İzmir'in dağları beyaz örtüyle kaplandı
İzmir'in yüksek bölgeleri, gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sebebiyle bazı noktalarda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kente yağan kar ile ilgili bir vatandaş, "Ben 68 yaşındayım; burada bu yoğunlukta kar yağışına çok sık rastlamadım. Şu anda 30 santimetrenin üzerinde kar var. " dedi.
Giriş Tarihi: 09.02.2022
13:45 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
13:45
İzmir'de akşam saatleri itibariyle başlayan yağmur, gece saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BOYANDI
Kar yağışının etkisiyle İzmir'i Manisa'ya bağlayan 580 rakımlı Sabuncubeli Geçidi'nde iş makineleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.
KARTPOSTALLIK KARELER
Kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürürken, özellikle Bornova'ya bağlı Beşyol Mahallesi'nde ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
Sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, çocuklar ise karın keyfini kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkarttı.
Yoldaki kar ve buzlanma sebebiyle ulaşım zaman zaman aksarken, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
"ÜŞÜYORUZ AMA SEVİNÇLİYİZ"
Kar yağışının ardından beyaza bürünen Beşyol Mahallesi'ndeki çocuklar kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak keyif sürdü. Karda oyun oynayan çocuklar,
"Uzun zamandır kar görmüyorduk, karda kaymayı ve kar topu oynamayı özlemişiz. Kar yağdığı için çok sevinçliyiz. Kar topu oynayıp kardan adam yaparak keyfini çıkarıyoruz. Üşüyoruz ama sevinçliyiz" açıklamasında bulundu.