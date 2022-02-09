İzmir'in dağları beyaz örtüyle kaplandı

İzmir'in yüksek bölgeleri, gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sebebiyle bazı noktalarda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kente yağan kar ile ilgili bir vatandaş, "Ben 68 yaşındayım; burada bu yoğunlukta kar yağışına çok sık rastlamadım. Şu anda 30 santimetrenin üzerinde kar var. " dedi.

İHA Giriş Tarihi: 09.02.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 13:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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