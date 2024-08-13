13 Ağustos 2024, Salı
İzmir'deki Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde kan donduran itiraf: Cesede tiner dökerek...
İzmir'de bir teknenin buzluğunda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin'in cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil zanlısı Şenol Arslan, ilk ifadesinde "Ona nasıl kıyarım" derken; daha sonra delillerin ortaya çıkmasıyla birlikte cinayeti itiraf etti. Yasak aşk yaşadığı Hilmiye ile aralarında kıskançlık krizi yaşandığını iddia eden adam ceset kokusunu tinerle bastırmaya çalıştığını söyledi.
Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:16