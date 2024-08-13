İzmir’deki Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde kan donduran itiraf: Cesede tiner dökerek...

KOCASINI SEVGİLİSİYLE TEKNEDE BASMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu cinayetten önce Belgin A.'nın eşi Şenol A.'yı teknede Tuğba Esgin ile bastığı, sonrasında genç kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gözaltındaki üçüncü isim K.B.Ö.'nün tekne tamircisi olduğu, Şenol A. tarafından bozuk olan tekneyi yaptırmak için çağrıldığı tespit edildi.