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Haberler Galeri İzmir'deki Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde kan donduran itiraf: Cesede tiner dökerek...

İzmir'deki Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde kan donduran itiraf: Cesede tiner dökerek...

İzmir'de bir teknenin buzluğunda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin'in cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil zanlısı Şenol Arslan, ilk ifadesinde "Ona nasıl kıyarım" derken; daha sonra delillerin ortaya çıkmasıyla birlikte cinayeti itiraf etti. Yasak aşk yaşadığı Hilmiye ile aralarında kıskançlık krizi yaşandığını iddia eden adam ceset kokusunu tinerle bastırmaya çalıştığını söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:16
İzmir’deki Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde kan donduran itiraf: Cesede tiner dökerek...

Türkiye'nin konuştuğu cinayet, 6 Ağustos'ta akşam saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında rutin kontrol yapan güvenlik güçleri bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti.

İzmir’deki Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde kan donduran itiraf: Cesede tiner dökerek...

CESEDİ DERİN DONDURUCUDAN ÇIKTI
Teknede yapılan incelemede buzluk içerisinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlendi. Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’deki Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde kan donduran itiraf: Cesede tiner dökerek...

Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in kesin ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekne tamircisi K.B.Ö.'yü gözaltına aldı.

İzmir’deki Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde kan donduran itiraf: Cesede tiner dökerek...

CİNAYETİN SEBEBİ YASAK AŞK ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. Korkunç cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada çok çarpıcı detaylara ulaşıldı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada genç kadının yasak aşka kurban gittiği ortaya çıktı.

İzmir’deki Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde kan donduran itiraf: Cesede tiner dökerek...

KOCASINI SEVGİLİSİYLE TEKNEDE BASMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu cinayetten önce Belgin A.'nın eşi Şenol A.'yı teknede Tuğba Esgin ile bastığı, sonrasında genç kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gözaltındaki üçüncü isim K.B.Ö.'nün tekne tamircisi olduğu, Şenol A. tarafından bozuk olan tekneyi yaptırmak için çağrıldığı tespit edildi.