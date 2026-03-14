İzmir'de toplu ulaşıma zam! Mecliste kabul edildi | İşte yeni tarifeler...

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Cumhur İttifakı üyelerinin itirazına rağmen CHP'li üyelerin oylarıyla toplu ulaşım ücretlerine zam içeren yeni tarifeyi kabul etti. 1 Nisan'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle tam bilet 35 liraya, öğrenci bileti 17,5 liraya yükselirken en büyük artış İZBAN biniş ücretinde oldu. Önerge görüşülürken söz alan AK Partili Meclis Üyesi Kocabaş, başta İZBAN olmak üzere toplu ulaşım araçlarına yapılan zamlara tepki göstererek, "bunun adı fırsatçılık" dedi.

İzmir'de toplu ulaşımı kullanan binlerce vatandaşı üzecek zam haberi geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen yeni tarife ile otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN biniş ücretlerine zam yapıldı.

Cumhur İttifakı üyelerinin itirazlarına rağmen CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen düzenleme 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni tarifeyle tam bilet 30 liradan 35 liraya, öğrenci bileti ise 15 liradan 17,5 liraya yükseldi. En dikkat çeken artış ise İZBAN biniş ücretlerinde yaşandı.

Sabah'ın haberine göre, AK Partili Nail Kocabaş, söz alarak ulaşım zamlarını fırsatçılık olarak nitelendirdi. Kocabaş mecliste yaptığı konuşmada İZBAN'a geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 44, bugün ise yüzde 33 zam yaparak sadece 4 ay içerisinde toplam yüzde 87 zam yapıldığını söyledi.

İZBAN BİNİŞ ÜCRETİNE YÜZDE 30 ZAM

İzmir'den kent içi toplu ulaşım araçlarına yüzde 16 ile 30 arasında değişen oranlarda zam öngören taslak tarife Büyükşehir Belediye Meclisince CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Zamlı tarifeden en çok İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin yüzde 50 ortaklıkla işlettikleri İZBAN seferleri etkilendi. İZBAN'da biniş ücreti yeni tarife ile 30 liradan 40 liraya çıkartıldı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Partili Meclis Üyesi Nail Kocabaş ise önerge görüşülürken söz alarak başta İZBAN olmak üzere toplu ulaşım araçlarına biniş ücretlerine yapılan zammı sert bir dille eleştirdi.

"BUNUN ADI FIRSATÇILIK"

Zammı fırsatçılık olarak nitelendiren Kocabaş; "İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası petrol fiyatlarındaki oynaklığı gerekçe göstererek ilk fırsatta ESHOT'a zam yapmaktadır. Bunu bir yere kadar anlamaya çalışabiliriz. Ancak elektrikle çalışan İZBAN'a yapılan yüzde 33'lük zammın ne akaryakıtla ne de ekonomik gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Kaldı ki siz zaten İZBAN kullanıcılarını sistemden uzaklaştıran birçok karar aldınız. İZBAN'ı 90 dakika uygulamasından çıkardınız. Halk Taşıt uygulamasından çıkardınız. İzmir'de trafik sorunu varken yapılması gereken şey insanları raylı sisteme yönlendirmektir. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz. Raylı sistemi pahalı hale getirip insanları tekerlekli ulaşıma yönlendiriyorsunuz. Sadece 4 ay içerisinde İZBAN'a toplamda yüzde 87 zam yaptınız'' dedi.

"BU ZAMMIN YANLIŞ OLDUĞUNU, İZMİRLİYE YÜK GETİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİK"
ESHOT'a yüzde 16, İZBAN'a da yüzde 33 zam yapıldığını hatırlatan Kocabaş; "Hepimizin bildiği gibi İZBAN yüzde 50 ortaklı bir şirkettir. Yönetim kurulu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD'nin görevlendirdiği bürokratlardan oluşmaktadır. Hatırlayacaksınız; geçtiğimiz Ekim ayında İZBAN Yönetim Kurulu'nun aldığı cüzi bir zam kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimince yeterli görülmemiş ve bu mecliste CHP'li üyelerin oylarıyla çok daha yüksek bir zam oranı uygulanmıştı. Biz o gün bu kürsüden açıkça uyarmış bu zammın yanlış olduğunu, İzmirliye yük getireceğini söylemiştik. Nitekim ne oldu? Sadece bir ay sonra yaptığınız o fahiş zammı geri çekmek zorunda kaldınız. Bugün yine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız'' ifadelerini kullandı.

"BU GERÇEKTEN AKIL TUTULMASIDIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Kocabaş, mecliste yaptığı konuşmada zam kararına sert tepki gösterdi. Bölgede yaşanan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında artış yaşandığını belirten Kocabaş, hükümetin bu artışların vatandaşlara yansımasını azaltmak için ciddi sübvansiyonlar uyguladığını söyledi.

Buna rağmen belediyenin ilk fırsatta ESHOT'a yüzde 16 zam yaptığını dile getiren Kocabaş, "Bununla da yetinmediniz. Akaryakıtla hiçbir ilgisi olmayan, elektrikle çalışan İZBAN'a yüzde 33 zam getirdiniz. Kilometre başına uygulanan artışlarla bu oran daha da yükseliyor. Bu gerçekten akıl tutulmasıdır. Akaryakıtla çalışan araçlara yapılan zammın iki katını elektrikle çalışan raylı sisteme uyguluyorsunuz" dedi.

"İZMİRLİYİ DENEME TAHTASI GİBİ KULLANIP..."

İZBAN Yönetim Kurulu'nun zam yönünde bir kararının bulunmadığını da savunan Kocabaş, "Geçtiğimiz Ekim ayında sizi uyarmıştık, 'Bu fahiş zamdan vazgeçin' demiştik. Bir ay sonra geri adım attınız. Bugün aynı uyarıyı tekrar yapıyoruz. Fırsattan istifade ederek İZBAN'a getirmeye çalıştığınız bu zammı geri çekin. İzmirliyi deneme tahtası gibi kullanıp bir ay sonra karar değiştirmek yerine bu hatadan daha meclisten geçmeden dönün" ifadelerini kullandı.

İZBAN kullanıcılarını sistemden uzaklaştıran kararlar alındığını da öne süren Kocabaş, "90 dakika uygulamasından çıkardınız, Halk Taşıt uygulamasından çıkardınız. 'Gittiğin kadar öde' sistemi ve zaten yüksek olan baz ücretler kısa mesafe yolcusunu tamamen sistem dışına itti. Sonuç olarak İZBAN'ın kullanım oranı düştü. Bugün İzmir'de trafik sadece sabah ve akşam saatlerinde değil, günün her saatinde kilitlenmiş durumda. Böyle bir şehirde yapılması gereken şey insanları raylı sisteme yönlendirmektir. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz" diye konuştu.

"İZBAN'A 4 AYDA YÜZDE 87 ZAM YAPTINIZ"

Son dört ayda İZBAN'a toplamda yüzde 87 zam yapıldığını savunan Kocabaş, geçmişte yapılan düzenlemeleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz Ekim ayında İZBAN yönetiminin önerdiği zammın çok daha üzerinde bir artış yapıldı. Kilometre başına uygulanan yüksek artışlarla hattın başından sonuna seyahat ücretinin 115 TL'den 166 TL'ye çıkacağı bir düzenleme bile aşılmış, 2025 Kasım ayından geçerli olmak üzere ücret 245 TL'ye kadar yükseltilmişti. Bu kürsüden yaptığımız itirazlar sonrası bir ay sonra bu fahiş zamdan geri adım attınız. O düzenleme ile bir vatandaşın İZBAN'a binebilmesi için kartında en az 231 lira bakiye bulunması şartı getirilmişti. Tablo çok net; son dört ayda İZBAN'a toplamda yüzde 87 zam yapılmış oldu. Bu yönetim beceriksizliğinin bedelini ne yazık ki yine İzmirli hemşehrilerimiz çekiyor."

1 NİSAN'DAN İTİBAREN UYGULANACAK
Oylamada, toplu ulaşım ücretlerinde 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak yeni tarife AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

BİNİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Ulaşım TürüEski ÜcretYeni ÜcretZam Oranı
Tam Bilet30 TL35 TL%16,7
Öğrenci (Genç Kart)15 TL17,5 TL%16,7
Öğretmen Bileti20 TL23,50 TL%17,5
İZBAN Biniş Ücreti30 TL40 TL%33,3
Bostanlı – Üçkuyular Feribot (Araç)200 TL240 TL%20
Bu kapsamda yeni tarife ile Bostanlı-Üçkuyular hattındaki feribotla araç geçiş ücretlerine de zam geldi. Daha öince 200 lira olan geçiş ücreti yeni tarife ile 240 liraya yükseltildi. Buna göre, toplu ulaşım tarifesinde tam bilete yüzde 16 zam yapılması öngörülüyor. Buna göre tam bilet fiyatı 30 TL'den 35 TL'ye çıkartıldı. Öğrencilerin kullandığı Genç Kart'ta ise ücret 15 TL'den 17,5 TL'ye, Öğretmen biletinin fiyatı ise 20 TL'den 23,50 TL'ye yükseltildi.

