İzmir'de toplu ulaşıma zam! Mecliste kabul edildi | İşte yeni tarifeler...
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Cumhur İttifakı üyelerinin itirazına rağmen CHP'li üyelerin oylarıyla toplu ulaşım ücretlerine zam içeren yeni tarifeyi kabul etti. 1 Nisan'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle tam bilet 35 liraya, öğrenci bileti 17,5 liraya yükselirken en büyük artış İZBAN biniş ücretinde oldu. Önerge görüşülürken söz alan AK Partili Meclis Üyesi Kocabaş, başta İZBAN olmak üzere toplu ulaşım araçlarına yapılan zamlara tepki göstererek, "bunun adı fırsatçılık" dedi.
İzmir'de toplu ulaşımı kullanan binlerce vatandaşı üzecek zam haberi geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen yeni tarife ile otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN biniş ücretlerine zam yapıldı.
Cumhur İttifakı üyelerinin itirazlarına rağmen CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen düzenleme 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni tarifeyle tam bilet 30 liradan 35 liraya, öğrenci bileti ise 15 liradan 17,5 liraya yükseldi. En dikkat çeken artış ise İZBAN biniş ücretlerinde yaşandı.
Sabah'ın haberine göre, AK Partili Nail Kocabaş, söz alarak ulaşım zamlarını fırsatçılık olarak nitelendirdi. Kocabaş mecliste yaptığı konuşmada İZBAN'a geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 44, bugün ise yüzde 33 zam yaparak sadece 4 ay içerisinde toplam yüzde 87 zam yapıldığını söyledi.
İZBAN BİNİŞ ÜCRETİNE YÜZDE 30 ZAM
İzmir'den kent içi toplu ulaşım araçlarına yüzde 16 ile 30 arasında değişen oranlarda zam öngören taslak tarife Büyükşehir Belediye Meclisince CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Zamlı tarifeden en çok İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin yüzde 50 ortaklıkla işlettikleri İZBAN seferleri etkilendi. İZBAN'da biniş ücreti yeni tarife ile 30 liradan 40 liraya çıkartıldı.
|Ulaşım Türü
|Eski Ücret
|Yeni Ücret
|Zam Oranı
|Tam Bilet
|30 TL
|35 TL
|%16,7
|Öğrenci Bileti
|15 TL
|17,5 TL
|%16,7
|İZBAN Biniş Ücreti
|30 TL
|40 TL
|%33,3
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Partili Meclis Üyesi Nail Kocabaş ise önerge görüşülürken söz alarak başta İZBAN olmak üzere toplu ulaşım araçlarına biniş ücretlerine yapılan zammı sert bir dille eleştirdi.
"BUNUN ADI FIRSATÇILIK"
Zammı fırsatçılık olarak nitelendiren Kocabaş; "İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası petrol fiyatlarındaki oynaklığı gerekçe göstererek ilk fırsatta ESHOT'a zam yapmaktadır. Bunu bir yere kadar anlamaya çalışabiliriz. Ancak elektrikle çalışan İZBAN'a yapılan yüzde 33'lük zammın ne akaryakıtla ne de ekonomik gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Kaldı ki siz zaten İZBAN kullanıcılarını sistemden uzaklaştıran birçok karar aldınız. İZBAN'ı 90 dakika uygulamasından çıkardınız. Halk Taşıt uygulamasından çıkardınız. İzmir'de trafik sorunu varken yapılması gereken şey insanları raylı sisteme yönlendirmektir. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz. Raylı sistemi pahalı hale getirip insanları tekerlekli ulaşıma yönlendiriyorsunuz. Sadece 4 ay içerisinde İZBAN'a toplamda yüzde 87 zam yaptınız'' dedi.
"BU ZAMMIN YANLIŞ OLDUĞUNU, İZMİRLİYE YÜK GETİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİK"
ESHOT'a yüzde 16, İZBAN'a da yüzde 33 zam yapıldığını hatırlatan Kocabaş; "Hepimizin bildiği gibi İZBAN yüzde 50 ortaklı bir şirkettir. Yönetim kurulu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD'nin görevlendirdiği bürokratlardan oluşmaktadır. Hatırlayacaksınız; geçtiğimiz Ekim ayında İZBAN Yönetim Kurulu'nun aldığı cüzi bir zam kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimince yeterli görülmemiş ve bu mecliste CHP'li üyelerin oylarıyla çok daha yüksek bir zam oranı uygulanmıştı. Biz o gün bu kürsüden açıkça uyarmış bu zammın yanlış olduğunu, İzmirliye yük getireceğini söylemiştik. Nitekim ne oldu? Sadece bir ay sonra yaptığınız o fahiş zammı geri çekmek zorunda kaldınız. Bugün yine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız'' ifadelerini kullandı.