Buna rağmen belediyenin ilk fırsatta ESHOT'a yüzde 16 zam yaptığını dile getiren Kocabaş, "Bununla da yetinmediniz. Akaryakıtla hiçbir ilgisi olmayan, elektrikle çalışan İZBAN'a yüzde 33 zam getirdiniz. Kilometre başına uygulanan artışlarla bu oran daha da yükseliyor. Bu gerçekten akıl tutulmasıdır. Akaryakıtla çalışan araçlara yapılan zammın iki katını elektrikle çalışan raylı sisteme uyguluyorsunuz" dedi.

"İZMİRLİYİ DENEME TAHTASI GİBİ KULLANIP..."

İZBAN Yönetim Kurulu'nun zam yönünde bir kararının bulunmadığını da savunan Kocabaş, "Geçtiğimiz Ekim ayında sizi uyarmıştık, 'Bu fahiş zamdan vazgeçin' demiştik. Bir ay sonra geri adım attınız. Bugün aynı uyarıyı tekrar yapıyoruz. Fırsattan istifade ederek İZBAN'a getirmeye çalıştığınız bu zammı geri çekin. İzmirliyi deneme tahtası gibi kullanıp bir ay sonra karar değiştirmek yerine bu hatadan daha meclisten geçmeden dönün" ifadelerini kullandı.

İZBAN kullanıcılarını sistemden uzaklaştıran kararlar alındığını da öne süren Kocabaş, "90 dakika uygulamasından çıkardınız, Halk Taşıt uygulamasından çıkardınız. 'Gittiğin kadar öde' sistemi ve zaten yüksek olan baz ücretler kısa mesafe yolcusunu tamamen sistem dışına itti. Sonuç olarak İZBAN'ın kullanım oranı düştü. Bugün İzmir'de trafik sadece sabah ve akşam saatlerinde değil, günün her saatinde kilitlenmiş durumda. Böyle bir şehirde yapılması gereken şey insanları raylı sisteme yönlendirmektir. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz" diye konuştu.

"İZBAN'A 4 AYDA YÜZDE 87 ZAM YAPTINIZ"

Son dört ayda İZBAN'a toplamda yüzde 87 zam yapıldığını savunan Kocabaş, geçmişte yapılan düzenlemeleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz Ekim ayında İZBAN yönetiminin önerdiği zammın çok daha üzerinde bir artış yapıldı. Kilometre başına uygulanan yüksek artışlarla hattın başından sonuna seyahat ücretinin 115 TL'den 166 TL'ye çıkacağı bir düzenleme bile aşılmış, 2025 Kasım ayından geçerli olmak üzere ücret 245 TL'ye kadar yükseltilmişti. Bu kürsüden yaptığımız itirazlar sonrası bir ay sonra bu fahiş zamdan geri adım attınız. O düzenleme ile bir vatandaşın İZBAN'a binebilmesi için kartında en az 231 lira bakiye bulunması şartı getirilmişti. Tablo çok net; son dört ayda İZBAN'a toplamda yüzde 87 zam yapılmış oldu. Bu yönetim beceriksizliğinin bedelini ne yazık ki yine İzmirli hemşehrilerimiz çekiyor."