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İzmir'de korkutan orman yangını 2. gününde! Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması engellendi

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi. Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.

Giriş: 18.07.2024 22:50 Güncelleme: 19.07.2024 09:09
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İzmir’de korkutan orman yangını 2. gününde! Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması engellendi

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

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İzmir’de korkutan orman yangını 2. gününde! Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması engellendi

Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

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İzmir’de korkutan orman yangını 2. gününde! Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması engellendi

Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.

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İzmir’de korkutan orman yangını 2. gününde! Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması engellendi

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi.

Rüzgarın yönünü değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı.

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İzmir’de korkutan orman yangını 2. gününde! Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması engellendi

Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMA'lar, bu bölgeye yoğunlaştı.

Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.