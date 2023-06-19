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İzmir'de katliam evi! Derin dondurucuda bulunan cesetler anne ve iki kızına ait çıktı! Çeşme'de yakalanan katil bakın kim çıktı

İzmir, pazar günü korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi parçalanmış şekilde derin dondurucuda bulundu. Tüyler üperten cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Dondurucudaki cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerinin Çeşme'de yakaladığı katil bakın kim çıktı.

Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:31
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İzmir’de katliam evi! Derin dondurucuda bulunan cesetler anne ve iki kızına ait çıktı! Çeşme’de yakalanan katil bakın kim çıktı

İzmir Bayraklı'dan dün korkunç bir cinayet haberi geldi. İlçeye bağlı Adalet Mahallesi'nde ihbar üzerine girilen 3 katlı bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova, Leyla ve Lacyn Keldiyarova adlı 3 kadının cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu.

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İzmir’de katliam evi! Derin dondurucuda bulunan cesetler anne ve iki kızına ait çıktı! Çeşme’de yakalanan katil bakın kim çıktı

ANNE VE İKİ KIZI DONDURUCUDAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda R.N. isimli bir erkeğin cesedinin ise buzdolabında olduğu tespit edildi.

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İzmir’de katliam evi! Derin dondurucuda bulunan cesetler anne ve iki kızına ait çıktı! Çeşme’de yakalanan katil bakın kim çıktı

Bulunan cesetlerin anne ve iki kızına ait olduğu, buzdolabındaki erkek cesedinin ise aynı evde yaşayan kızlardan birinin erkek arkadaşına ait olduğu belirtildi.

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İzmir’de katliam evi! Derin dondurucuda bulunan cesetler anne ve iki kızına ait çıktı! Çeşme’de yakalanan katil bakın kim çıktı

KATİL SEVGİLİ ÇEŞME'DE YAKALANDI

Yeni Asır'ın haberine göre; Katil zanlısı olduğu tespit edilen ve Çeşme'de çalıştığı belirtilen Türkmenistan uyruklu kişi ise olay sonrası kaçtığı Çeşme'de yakalandı.

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İzmir’de katliam evi! Derin dondurucuda bulunan cesetler anne ve iki kızına ait çıktı! Çeşme’de yakalanan katil bakın kim çıktı

Katil zanlısının öldürdüğü anne ile sevgili olduğu belirtilirken katledilen kişilerin de olay öncesi ilaçlı içecekle uyutulduğu öğrenildi.