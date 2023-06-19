İzmir'de katliam evi! Derin dondurucuda bulunan cesetler anne ve iki kızına ait çıktı! Çeşme'de yakalanan katil bakın kim çıktı

İzmir, pazar günü korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi parçalanmış şekilde derin dondurucuda bulundu. Tüyler üperten cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Dondurucudaki cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerinin Çeşme'de yakaladığı katil bakın kim çıktı.

Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 09:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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