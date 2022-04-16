16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İzmir'de dehşet gecesi! Babasını boğazını keserek öldürdü! Katil evlat kendini böyle savundu

İzmir'de dehşet gecesi! Babasını boğazını keserek öldürdü! Katil evlat kendini böyle savundu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, çocukluğundan beri babası Haşmet G.(54) tarafından cinsel saldırı ve şiddete uğradığını iddia eden D.G.(29), balık restoranında babasını boğazından ve koltuk altından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan D.G., polis merkezine giderek teslim oldu.

Giriş Tarihi: 16.04.2022 06:18 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 06:18
  • 1
  • 16
İzmir’de dehşet gecesi! Babasını boğazını keserek öldürdü! Katil evlat kendini böyle savundu

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babası Haşmet G. ile arasında anlaşmazlık olan D.G., babasının çalıştığı balık restoranına gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
İzmir’de dehşet gecesi! Babasını boğazını keserek öldürdü! Katil evlat kendini böyle savundu

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada, babası Haşmet G. ile tartışan D.G., babasını boğazından ve koltuk altından bıçakladı.

  • 3
  • 16
İzmir’de dehşet gecesi! Babasını boğazını keserek öldürdü! Katil evlat kendini böyle savundu

Müşterilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Haşmet G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

  • 4
  • 16
İzmir’de dehşet gecesi! Babasını boğazını keserek öldürdü! Katil evlat kendini böyle savundu

Olay sonrası kaçan şüpheli D.G.'nin ise emniyete teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri restoranda çalışma yaptı.

  • 5
  • 16
İzmir’de dehşet gecesi! Babasını boğazını keserek öldürdü! Katil evlat kendini böyle savundu

Haşmet G.'nin hayatını kaybettiğini duyan yakınları restoranın önünde sinir krizi geçirirken, Haşmet G.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.