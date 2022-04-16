İzmir'de dehşet gecesi! Babasını boğazını keserek öldürdü! Katil evlat kendini böyle savundu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, çocukluğundan beri babası Haşmet G.(54) tarafından cinsel saldırı ve şiddete uğradığını iddia eden D.G.(29), balık restoranında babasını boğazından ve koltuk altından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan D.G., polis merkezine giderek teslim oldu.

Giriş Tarihi: 16.04.2022 06:18 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 06:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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