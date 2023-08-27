İzmir'de bir kadın sokak röportajında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

EMİNE ERDOĞAN'A SKANDAL SÖZLER

İçindeki nefreti kusan kadın, Emine Erdoğan için "Valla benim suratıma da botokslar yapılsa, böyle kafama şeyler takılsa kaportam değişse ki kaportam değişmeden de ben ondan çok daha güzelim. Vallaha güzelim, ben 2 tane boya sürsem Emine'den daha güzelim. Kaportası değişti kadının mimikleri bile oynamıyor" dedi.