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Haberler Galeri İzmir'de bir kadın sokak röportajında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

İzmir'de bir kadın sokak röportajında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Youtube üzerinden yayın yapan bir sosyal medya kanalının İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaptığı sokak röportajında konuşan bir kadın, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı. Ahlaksız söylemlerde bulunan kadına, sosyal medyada vatandaşlardan yoğun tepki gösterildi.

Giriş Tarihi: 27.08.2023 19:44 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 20:05
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İzmir’de bir kadın sokak röportajında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hedef aldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Türkiye'nin kritik öneme sahip 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde millet bir kez daha Başkan Erdoğan dedi.

Ancak tarihi hezimet, muhalif kesimler tarafından bir türlü hazmedilemedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İzmir’de bir kadın sokak röportajında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hedef aldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Adaylarının yanlışlığını sorgulamak yerine Başkan Erdoğan'a hakaret etmeyi kendilerinde hak buldular.

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İzmir’de bir kadın sokak röportajında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hedef aldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Buna son örnek İzmir'den geldi.

Demokrat Gündem adı altında Youtube üzerinden yayın yapan bir kanalın İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaptığı sokak röportajında konuşan bir kadın, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı.

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İzmir’de bir kadın sokak röportajında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hedef aldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

EMİNE ERDOĞAN'A SKANDAL SÖZLER

İçindeki nefreti kusan kadın, Emine Erdoğan için "Valla benim suratıma da botokslar yapılsa, böyle kafama şeyler takılsa kaportam değişse ki kaportam değişmeden de ben ondan çok daha güzelim. Vallaha güzelim, ben 2 tane boya sürsem Emine'den daha güzelim. Kaportası değişti kadının mimikleri bile oynamıyor" dedi.

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İzmir’de bir kadın sokak röportajında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hedef aldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

AHLAKSIZLIĞIN BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ!

Başkan Erdoğan için de 'sürünsün' diyen hadsiz kadın "Adam desen torba ile geziyor. Ha ölmesin. Bak beni hemen tutuklasınlar. Kim şikayet ediyorsa etsin. Yayınlayın bunu. Torba ile geziyor. Bak ölmesin. Ölsün demiyorum. Kurtulmaktır. Deniz Baykal'dan beter olsun. Süründüğünü görelim. Bunu da eğer sansürsüz yayınlamazsanız iki elim iki yakanızda" ifadelerini kullandı.