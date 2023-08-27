27 Ağustos 2023, Pazar
İzmir'de bir kadın sokak röportajında Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Youtube üzerinden yayın yapan bir sosyal medya kanalının İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaptığı sokak röportajında konuşan bir kadın, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı. Ahlaksız söylemlerde bulunan kadına, sosyal medyada vatandaşlardan yoğun tepki gösterildi.
Giriş Tarihi: 27.08.2023 19:44 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 20:05
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