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İzmir’de 4 saatlik kabus! Rehin alınan kadın imdadına ekipler yetişti

Son dakika haberleri: İzmir Bayraklı'da, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen kocası tarafından bıçakla rehin alınan talihsiz kadın, 4 saat sonra emniyet güçleri tarafından kurtarıldı. Dehşeti yaşayan kadın önlem amaçlı hastaneye kaldırılırken, karısına kabusu yaşatan adam polisler tarafından geniş güvenlik tedbirleri altında gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 28.07.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 16:38
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İzmir’de 4 saatlik kabus! Rehin alınan kadın imdadına ekipler yetişti

Dehşet veren olay, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı… İddialara göre uyuşturucu etkisinde olan Çetin K., saat 09.30 sularında karısı Gülşen K.'yı bıçakla rehin aldı.

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İzmir’de 4 saatlik kabus! Rehin alınan kadın imdadına ekipler yetişti

Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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İzmir’de 4 saatlik kabus! Rehin alınan kadın imdadına ekipler yetişti

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Karısını bıçakla rehin alan adamı ikna etme çalışmalarının fayda etmemesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

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İzmir’de 4 saatlik kabus! Rehin alınan kadın imdadına ekipler yetişti

OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, operasyon için düğmeye basıldı.

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İzmir’de 4 saatlik kabus! Rehin alınan kadın imdadına ekipler yetişti

Evin kapısı ekipler tarafından koçbaşı ile kırılırken, rehin alınan Gülşen K. kurtarıldı.