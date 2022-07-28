İzmir’de 4 saatlik kabus! Rehin alınan kadın imdadına ekipler yetişti

Son dakika haberleri: İzmir Bayraklı'da, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen kocası tarafından bıçakla rehin alınan talihsiz kadın, 4 saat sonra emniyet güçleri tarafından kurtarıldı. Dehşeti yaşayan kadın önlem amaçlı hastaneye kaldırılırken, karısına kabusu yaşatan adam polisler tarafından geniş güvenlik tedbirleri altında gözaltına alındı.