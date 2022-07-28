28 Temmuz 2022, Perşembe
İzmir’de 4 saatlik kabus! Rehin alınan kadın imdadına ekipler yetişti
Son dakika haberleri: İzmir Bayraklı'da, uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen kocası tarafından bıçakla rehin alınan talihsiz kadın, 4 saat sonra emniyet güçleri tarafından kurtarıldı. Dehşeti yaşayan kadın önlem amaçlı hastaneye kaldırılırken, karısına kabusu yaşatan adam polisler tarafından geniş güvenlik tedbirleri altında gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 28.07.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 16:38
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