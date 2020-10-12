İzmir pazarı tıklım tıklım! Maske takılsa da sosyal mesafe unutuldu...

Türkan Karahaner de "Pazar bence çok kalabalık. Neredeyse herkes birbirine temas ediyor. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz ama mümkün olmuyor. Ancak pazara gelmeden de olmuyor. Pazarda fiyatlar dışarıya göre daha uygun oluyor. Kurallara uyan da var, uymayan da var. Pazara gittiğimde, korkuyorum. Mümkün olduğunca sosyal mesafeme dikkat etmeye çalışıyorum. Çok yaklaşan olursa uyarıyorum ama kimse dinlemiyor" diye konuştu.