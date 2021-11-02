İzmir Körfezi alarm veriyor! Tüm sahile yeniden yayıldı! Önlemek için tek çözüm var

Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve geçen ayın başında İzmir Körfezi'nin kuzey ve güney kıyılarında ortaya çıkan deniz yosunu (ulva), temizlik çalışmalarının ardından yeniden yayılarak sahil kesimini yeşile bürüdü. Prof. Dr. Ergün Taşkın, "İzmir Körfezi'nin iç kesiminde de deniz yosunu gibi fırsatçı türlerin aşırı çoğalmasını önlemek için işe karasal ortamdan başlanmalı, atık suların iyi şekilde arıtılması sağlanarak besleyici elementlerin girişi önlenmelidir" dedi.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL