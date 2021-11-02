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İzmir Körfezi alarm veriyor! Tüm sahile yeniden yayıldı! Önlemek için tek çözüm var

Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve geçen ayın başında İzmir Körfezi'nin kuzey ve güney kıyılarında ortaya çıkan deniz yosunu (ulva), temizlik çalışmalarının ardından yeniden yayılarak sahil kesimini yeşile bürüdü. Prof. Dr. Ergün Taşkın, "İzmir Körfezi'nin iç kesiminde de deniz yosunu gibi fırsatçı türlerin aşırı çoğalmasını önlemek için işe karasal ortamdan başlanmalı, atık suların iyi şekilde arıtılması sağlanarak besleyici elementlerin girişi önlenmelidir" dedi.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 16:37
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İzmir Körfezi alarm veriyor! Tüm sahile yeniden yayıldı! Önlemek için tek çözüm var

Halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen deniz yosunları, ekim ayında birçok noktada gözlemlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu dönemde yosunların toplanması için çalışma yürüttü.

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İzmir Körfezi alarm veriyor! Tüm sahile yeniden yayıldı! Önlemek için tek çözüm var

Temizliğin ardından körfezde alg çoğalması yeniden ortaya çıktı. Deniz yosunu, Bostanlı semtinde kıyıya yakın noktaları yeşile bürüdü.

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İzmir Körfezi alarm veriyor! Tüm sahile yeniden yayıldı! Önlemek için tek çözüm var

İç körfezin güneyinde, İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nde de deniz yosunları yeniden görülmeye başlandı. Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü.

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İzmir Körfezi alarm veriyor! Tüm sahile yeniden yayıldı! Önlemek için tek çözüm var

Uzmanlar, denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın önemine dikkati çekiyor.

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İzmir Körfezi alarm veriyor! Tüm sahile yeniden yayıldı! Önlemek için tek çözüm var

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, deniz yosununun özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde ortaya çıktığını söyledi.