23 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in ifadesi kan dondurdu! Teker teker öldürüp ağaç kavuğunda saklanmış

İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in ifadesi kan dondurdu! Teker teker öldürüp ağaç kavuğunda saklanmış

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişmeler yaşandı. İzmir'de Saparmurat Haliyev, sevgilisi Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ile Laçin Geldiyazova (28) ve erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürdükten sonra 160 parçaya ayırdı. Polis ekiplerinin 30 saatlik çalışması ile yakalanan İzmir kasabının ifadesi kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 11:32
  • 1
  • 18
İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in ifadesi kan dondurdu! Teker teker öldürüp ağaç kavuğunda saklanmış

İzmir Bayraklı'daki vahşet, Türkiye'yi sarstı. İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov'un derin dondurucu ve buzdolabındaki cansız bedenleriyle karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in ifadesi kan dondurdu! Teker teker öldürüp ağaç kavuğunda saklanmış

Kan donduran cinayeti işleyen katili yakalamak için düğmeye basıldı.

  • 3
  • 18
İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in ifadesi kan dondurdu! Teker teker öldürüp ağaç kavuğunda saklanmış

BAKICILIK YAPIYORMUŞ

Polis, cinayetleri işlediği değerlendirilen Gülkamar Hanymova'nın erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu 60 yaşındaki Saparmurat Haliyev'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

  • 4
  • 18
İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in ifadesi kan dondurdu! Teker teker öldürüp ağaç kavuğunda saklanmış

Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019 yılında geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları anlaşıldı.

  • 5
  • 18
İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in ifadesi kan dondurdu! Teker teker öldürüp ağaç kavuğunda saklanmış

Cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli Haliyev'in de bu kişilerle aynı evde yaşadığı vurgulandı.