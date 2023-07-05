İzmir kasabı kan dondurdu! Yeni detaylar dehşete düşürdü | Sevgilini 71 parçaya ayırmış
Türkiye'nin konuştuğu 'İzmir kasabı' vahşetinde flaş gelişme. İzmir'de kıskançlık nedeniyle sevgilisi Gülkamar Hanymova ile kızları ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan katil Saparmurat Haliyev'ın işlediği cinayet ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 05.07.2023
09:49 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
09:49
İstanbul'da ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.H., İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan teyzesi Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'dan 5 gündür haber alamadığını belirterek polise ihbarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Polis ekipleri ihbarının ardından 18 Haziran Pazar günü Bayraklı ilçesindeki adrese gitti. Ekipler kapıyı açan olmayınca içeri çilingir yardımıyla girdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri evdeki derin dondurucuyu açtığında şok manzara ile karşılaştı. Soğukkanlı katilin 4 kişiyi öldürdükten sonra saatlerce uğraşarak talihsiz kadınları ve yanlarındaki erkeğin cesetlerini derin dondurucuya sığdırabilmek için cesetlerini parçalara ayırdığı belirlendi. Parçalar halindeki cesetler derin dondurucudan çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
KARNI ACIKINCA YAKALANDI Polis, cinayetleri işlediği değerlendirilen Gülkamar Hanymova'nın erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu 60 yaşındaki Saparmurat Haliyev'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019 yılında geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları öğrenildi. Cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli Haliyev'in de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenildi.
İzmir kasabı Haliyev'in cinayetlerden sonra Bayraklı'dan Çeşme ilçesine geldiği belirlendi. Bir süre ormanlık alandaki bir ağaç kavuğunda saklanan Haliyev, karnı acıkınca ağaç kavuğundan çıkarak yakınlardaki bir inşaat alanında bulunan konteynırların olduğu yere gelince bölgedeki polisler tarafından yakalandı.
İlk başta polislere teslim olmak istemeyen Haliyev bıçakla polislere saldırdı. Havaya ateş açılınca bıçağı yere bırakan Haliyev gözaltına alındı.