İzmir depreminin simgesi Ayda bebek 11 ay sonra konuştu!

"YÜKSEK SES KÜÇÜK AYDA'YI KORKUTUYOR"

Depremden sonra kızı Ayda'nın bazı durumlara karşı aşırı hassasiyet gösterdiğini belirten Uğur Gezgin, "Mesela matkap, çekiç ya da herhangi bir gürültülü ortamda tepki veriyor. Bir basketbol maçına gittik. Ses nedeniyle fazla duramadık. Yüksek seslere karşı aşırı duyarlı. Korkup, kucağıma kaçıyor. Bizler onu sakinleştirmeye çalışıyoruz. Psikologlar, bu konuda destek oluyor. Tedavisine çalışıyorlar. Eskiye göre daha iyi. Ancak zaman zaman bu konuda olumsuzluk yaşıyoruz. Daha önceleri karanlıktan çok korkuyordu. Onu atlattık çok şükür. Şu an sadece aşırı seslere karşı çok tepkisi var" dedi.