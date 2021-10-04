04 Ekim 2021, Pazartesi
İzmir depreminin simgesi Ayda bebek 11 ay sonra konuştu!
Türkiye'yi derinden yaralayan İzmir depreminin simgesi haline gelen Ayda bebek uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu. Geçen yıl 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında eşi Fidan Gezgin'i (38) kaybeden, 4 yaşındaki kızı Ayda Gezgin ise 91 saat sonra mucize şekilde kurtarılan Uğur Gezgin (41), aradan geçen 11 aylık süreçle ilgili konuştu. Kızı Ayda ve deprem sırasında okulda olduğu için kurtulan oğlu Atakan Gezgin (9) ile birlikte yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Gezgin, çocuklarına sarılarak yaşama tutunduğunu dile getirdi.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 13:15
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