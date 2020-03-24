İzmir Buca’da "Koronavirüs ile mücadele” kapsamında kaçak dezenfektan ve maske baskını!

İzmir'de Buca Belediyesi Zabıtası, vatandaşların can güvenliği için korona virüsüne karşı en çok kullandığı ürünlerden dezenfektan ve maskenin kaçak üretimine izin vermedi. Korona virüs denetimleri kapsamında, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak tiner üretimi yapan bir işletmenin piyasadaki boşluktan yararlanarak kanserojen dezenfektan ürettiği bir depoya ve standartlara aykırı maske üreten merdiven altı imalathaneye suçüstü yapıldı..