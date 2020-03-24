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İzmir Buca’da "Koronavirüs ile mücadele” kapsamında kaçak dezenfektan ve maske baskını!

İzmir'de Buca Belediyesi Zabıtası, vatandaşların can güvenliği için korona virüsüne karşı en çok kullandığı ürünlerden dezenfektan ve maskenin kaçak üretimine izin vermedi. Korona virüs denetimleri kapsamında, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak tiner üretimi yapan bir işletmenin piyasadaki boşluktan yararlanarak kanserojen dezenfektan ürettiği bir depoya ve standartlara aykırı maske üreten merdiven altı imalathaneye suçüstü yapıldı..

Giriş Tarihi: 24.03.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 11:42
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İzmir Buca’da Koronavirüs ile mücadele” kapsamında kaçak dezenfektan ve maske baskını!

Korona virüs (Covid 19) bahanesiyle vatandaşların zor durumundan kâr sağlamayı hedefleyen unsurlara karşı tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sağlık Bakanlığı izni olmadan üretim yapan işletmelere müdahale etti.

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İzmir Buca’da Koronavirüs ile mücadele” kapsamında kaçak dezenfektan ve maske baskını!

Buca'nın özellikle sanayi mahallelerinde yapılan denetimler sonucu, vatandaşların korona virüs önlemleri kapsamında her gün birçok kez kullandıkları dezenfektan ve maskelerin kaçak üretimini yapan imalathanelerin izi sürülerek baskın yapıldı.

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İzmir Buca’da Koronavirüs ile mücadele” kapsamında kaçak dezenfektan ve maske baskını!

DEZENFEKTAN DEĞİL KANSER DEPOSU

İlk olarak Buca Kaynaklar Olduruk mevkisinde daha önce kaçak tiner deposu olarak faaliyet gösteren ve zabıta ekiplerince ruhsatsız olarak tespit edilip mühürlenen işletmeye baskın gerçekleşti.

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İzmir Buca’da Koronavirüs ile mücadele” kapsamında kaçak dezenfektan ve maske baskını!

Piyasada el dezenfektanı satışlarının artmasını fırsat bilen işletmeci, kapatılan depoyu yasa dışı olarak yeniden açıp, sağlıksız koşullarda dezenfektan üretmeye başladı.

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İzmir Buca’da Koronavirüs ile mücadele” kapsamında kaçak dezenfektan ve maske baskını!

Yürütülen çalışma kapsamında kanserojen madde içeren ve cilt hastalıkları yapmaya neden olabilecek yüzlerce litre dezenfektana el kondu.