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İtfaiye aracında skandal görüntüler! Rezalete konu olan 3 kadın konuştu! Bakın dertleri neymiş

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde itfaiye aracı kullanırken çektikleri videoyla gündeme gelen 3 kadın konuştu. Kadınlar arkadaşları Saniye Kılıç'ın çocukluk hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, videoyu gizli hesaplarına yüklediklerini, bunların çalınarak yayıldığını, kendileri hakkında asılsız, karalayıcı, hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığını, bununla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 16:49
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İtfaiye aracında skandal görüntüler! Rezalete konu olan 3 kadın konuştu! Bakın dertleri neymiş

Kadınlar arkadaşları Saniye Kılıç'ın çocukluk hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, videoyu gizli hesaplarına yüklediklerini, bunların çalınarak yayıldığını, kendileri hakkında asılsız, karalayıcı, hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığını, bununla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.

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İtfaiye aracında skandal görüntüler! Rezalete konu olan 3 kadın konuştu! Bakın dertleri neymiş

Olay, 30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen Saniye Kılıç itfaiye aracının direksiyonuna geçip kullanırken, Makbule Özgün Kılıç ve Dilay Güngör de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

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İtfaiye aracında skandal görüntüler! Rezalete konu olan 3 kadın konuştu! Bakın dertleri neymiş

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki yağdı. Konuyla ilgili 1 itfaiye personeli açığa alındı, belediye şirketinin sözleşmeli personeli olarak İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan 3 kişi de, bağlı oldukları şirkete gönderilerek haklarında disiplin soruşturması başlatıldı. Merkezdeki itfaiye aracının, yangına müdahale için değil eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi.

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İtfaiye aracında skandal görüntüler! Rezalete konu olan 3 kadın konuştu! Bakın dertleri neymiş

Saniye Kılıç, Makbule Özgün Kılıç ve Dilay Güngör, olayın ardından ilk açıklamayı yaptı. Görüntülerde itfaiye aracını kullanan Saniye Kılıç, olay günü merkezde çalışan ve samimi oldukları bir arkadaşlarını ziyarete gittiklerini söyledi.

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İtfaiye aracında skandal görüntüler! Rezalete konu olan 3 kadın konuştu! Bakın dertleri neymiş

Toros Yangın Eğitim Merkezi'nin itfaiyecilerin eğitim alanı olduğunu ve herkes tarafından ziyaret edilebildiğini bildiklerini ifade eden Kılıç, "İtfaiyedeki arkadaşlarımızla yemek yedik, kahve içtik. Sohbet sırasında itfaiye veya ambulans aracı kullanmanın, çocukluk hayalim olduğunu anlattım. Orada çalışan arkadaşımıza ısrar ettim. Ardından arkadaşımın kontrolünde bu hayalimi gerçekleştirdim. Sonra da oradan ayrıldık. Bir gün sonra, önce sosyal medyada ardından da medyada doğru olmayan birçok bilgi yayılmaya başladı" diye konuştu.