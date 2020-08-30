İşte yurdun dört bir yanında kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Megakent İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi. Öte yandan Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı.