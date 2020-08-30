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Haberler Galeri İşte yurdun dört bir yanında kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

İşte yurdun dört bir yanında kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Megakent İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi. Öte yandan Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

Giriş Tarihi: 30.08.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 10:24
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İşte yurdun dört bir yanında kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Yurdun dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor.

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İşte yurdun dört bir yanında kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle İstanbul genelinde birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı.

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İşte yurdun dört bir yanında kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Maslak'ta iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan drone ile görüntülendi. İstanbul'un birçok noktasından görülen dev bayraklar, görenleri kendine hayran bıraktı.

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İşte yurdun dört bir yanında kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balon kalkış alanında havalanan balonların sepetine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ve Türk bayrakları asıldı.

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İşte yurdun dört bir yanında kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistlerle birlikte Kapadokya semalarını süsledi. Kapadokya bölgesine fotoğraf çektirmek için gelen gelin ve damatlar Atatürk posteri önünde poz verdi.