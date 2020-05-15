İşte yaban hayatın gün yüzüne çıkan o anları! Türkiye'de ilk kez görüntülendi

Türkiye'deki yaban hayatı, fotokapan kameralarıyla takip ediliyor. Sistem yurdun dört bir yanında vahşi doğayı an be an kayda alıyor. Bu zamana kadar fotokapana yakalanan canlı türlerinden bazılarının neslinin tükendiği sanılıyordu. Bazı hayvan türlerinin de ilk kez kayda alındığı bildirildi. İşte Türkiye'de yaban hayatının ilk kez göreceğiniz o anları...