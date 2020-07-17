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Haberler Galeri İşte Türkiye'nin bölge bölge koronavirüs risk haritası! Sağlık Bakanlığından hayati uyarı

İşte Türkiye'nin bölge bölge koronavirüs risk haritası! Sağlık Bakanlığından hayati uyarı

Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde çok önemli bir sürece girdi. Haftalar sonra yeniden bin rakamının altına düşen vaka sayıları, yüzleri güldürdü. Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki vakaları bölge bölge açıkladı. Ayrıca bakanlığın paylaştığı raporda o yaş aralığında olanlara kritik bir uyarı da bulunuldu. İşte Türkiye'nin bölge bölge koronavirüs risk haritası...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 15:40
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İşte Türkiye'nin bölge bölge koronavirüs risk haritası! Sağlık Bakanlığından hayati uyarı

Son dakika Koronavirüs haberi...Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 411 test yapıldı.

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İşte Türkiye'nin bölge bölge koronavirüs risk haritası! Sağlık Bakanlığından hayati uyarı

933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti.

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İşte Türkiye'nin bölge bölge koronavirüs risk haritası! Sağlık Bakanlığından hayati uyarı

Toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, vaka sayısı 216 bin 873, vefat sayısı 5 bin 440 olarak kayıtlara geçti.. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1213, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 198 bin 820 oldu.

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İşte Türkiye'nin bölge bölge koronavirüs risk haritası! Sağlık Bakanlığından hayati uyarı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran'da 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bin idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.

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İşte Türkiye'nin bölge bölge koronavirüs risk haritası! Sağlık Bakanlığından hayati uyarı

Öte yandan Bakanlığın geçtiği günlük raporda vaka sayılarının arttığı iller-bölgeler yer alırken, hastalığa en çok yakalanan yaş aralığı da paylaşıldı.