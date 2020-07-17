HaberlerGaleriİşte Türkiye'nin bölge bölge koronavirüs risk haritası! Sağlık Bakanlığından hayati uyarı
İşte Türkiye'nin bölge bölge koronavirüs risk haritası! Sağlık Bakanlığından hayati uyarı
Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde çok önemli bir sürece girdi. Haftalar sonra yeniden bin rakamının altına düşen vaka sayıları, yüzleri güldürdü. Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki vakaları bölge bölge açıkladı. Ayrıca bakanlığın paylaştığı raporda o yaş aralığında olanlara kritik bir uyarı da bulunuldu. İşte Türkiye'nin bölge bölge koronavirüs risk haritası...
Giriş Tarihi: 17.07.2020 15:32Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 15:40