İşte İstanbul Afet İletişim Planı! Olası İstanbul depremi senaryolarına göre atılacak adımlar
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi sonrası bölgedeki iletişim altyapısında yaşanan sorunlar olası bir İstanbul depremine karşı Afet İletişim Planı güncelleme çalışmalarını da hızlandırdı. Olası afetlerde kullanılacak mobil baz istasyonu, mobil jeneratör gibi tüm kaynakların artırılması öngörülüyor. İşte deprem senaryolarına göre atılacak adımlar...
Giriş Tarihi: 07.03.2023
07:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) operatörlerin son depremlerden çıkardıkları dersler sonucunda afet planlarının en kısa sürede güncellenmesini istedi. Bu kapsamda olası yıkıcı deprem senaryolarına göre iletişimin en az şekilde etkilenmesini sağlamak üzere mevcut önlemlerin gözden geçirilmesi ve risklerin azaltılması bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da 2019'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası iletişimde yaşanan sorunlar nedeni ile işletmecilerle yapılan koordinasyon kapsamında çekirdek şebekede 2-3 kata varan kapasite artışları yapılmıştı. Bu kapasitenin, afet anında aynı anda çok fazla sayıda çağrı yapılması durumunda bile şebekelerin kabul edilebilir sınırlar içinde performans göstermesini sağladığı, ancak yaşanan son depremlerin kapasite dışında fiziksel yıkım ve enerji kesintilerine yönelik de ilave tedbirler alınmasını gerektirdiği belirtildi.
DİRENCİ YÜKSEK YAPILARA YERLEŞTİRİLECEK
Yaşanan büyük ölçekli ve yıkıcılığı yüksek depremlerden yola çıkarak, fiziksel yıkım ve buna bağlı uzun süreli enerji kesintilerinden de en az şekilde etkilenmesi için ilave tedbirler alınacak. Teknolojinin gereği olarak baz istasyonlarının şehir dışına taşınması mümkün olmazken, ancak şehir içlerinde direnci yüksek yapılar veya kulelerin kullanımı bu anlamda yaygınlaştırılacak.
Son yaşanan depremlerde operatörler tarafından bölgeye 500'e yakın mobil, karavan ve konteyner tipi baz istasyonu, 3 bin 500'e yakın jeneratör ve 2 bin 200'den fazla personel takviyesi yapılarak iletişimin stabil hale gelmesi sağlandı.
Ancak, İstanbul için olası afetlerde kullanılabilecek mobil baz istasyonu, mobil jeneratör, saha ekipleri, mobil veya tek katlı sistem ve ofis konteynerlerin oluşturulması gibi tüm kaynakların yaşanan geniş ölçekli afetler göz önünde bulundurularak sürekli bir biçimde artırılması öngörülüyor.