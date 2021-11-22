İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs haritası! Kadıköy, Bağcılar, Üsküdar, Fatih, Maltepe son durum

Son dakika haberleri... İlçe ilçe İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi. Her 100 bin kişide haftalık koronavirüs vaka sayısı 308, 22 oldu. Peki, İstanbul'da son durum ne? İstanbul'da hangi ilçeler riskli? İşte 6-12 Kasım tarihleri arasını esas alan vaka yoğunluk haritası...

Giriş Tarihi: 22.11.2021 02:17 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 02:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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