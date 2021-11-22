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Haberler Galeri İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs haritası! Kadıköy, Bağcılar, Üsküdar, Fatih, Maltepe son durum

İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs haritası! Kadıköy, Bağcılar, Üsküdar, Fatih, Maltepe son durum

Son dakika haberleri... İlçe ilçe İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi. Her 100 bin kişide haftalık koronavirüs vaka sayısı 308, 22 oldu. Peki, İstanbul'da son durum ne? İstanbul'da hangi ilçeler riskli? İşte 6-12 Kasım tarihleri arasını esas alan vaka yoğunluk haritası...

Giriş Tarihi: 22.11.2021 02:17 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 02:25
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İşte ilçe ilçe İstanbul’un koronavirüs haritası! Kadıköy, Bağcılar, Üsküdar, Fatih, Maltepe son durum

30 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında İstanbul'daki vaka yoğunluğu 307,4 olarak kayıtlara geçmişti.

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İşte ilçe ilçe İstanbul’un koronavirüs haritası! Kadıköy, Bağcılar, Üsküdar, Fatih, Maltepe son durum

6 - 12 Kasım tarihlerinde ise oran 308,22'ye yükseldi. İşte ilçe ilçe İstanbul'un Kovid-19 risk haritası

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İşte ilçe ilçe İstanbul’un koronavirüs haritası! Kadıköy, Bağcılar, Üsküdar, Fatih, Maltepe son durum

ADALAR

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İşte ilçe ilçe İstanbul’un koronavirüs haritası! Kadıköy, Bağcılar, Üsküdar, Fatih, Maltepe son durum

ARNAVUTKÖY

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İşte ilçe ilçe İstanbul’un koronavirüs haritası! Kadıköy, Bağcılar, Üsküdar, Fatih, Maltepe son durum

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