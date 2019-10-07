İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı

Dünyaca ünlü mankenler, şarkıcılar, oyuncular... Din tercihlerini pek ön planda tutmasalar da dünyaca ünlü bu isimler Müslüman. Kimisi zaten Müslüman'dı, kimisi ise sonradan Müslüman oldu. Son olarak ünlü müzisyen Della Miles da müslüman olarak Hollywood'un Müslüman ünlüleri kervanına katılmıştı. İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





