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İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı

Dünyaca ünlü mankenler, şarkıcılar, oyuncular... Din tercihlerini pek ön planda tutmasalar da dünyaca ünlü bu isimler Müslüman. Kimisi zaten Müslüman'dı, kimisi ise sonradan Müslüman oldu. Son olarak ünlü müzisyen Della Miles da müslüman olarak Hollywood'un Müslüman ünlüleri kervanına katılmıştı. İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:47
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İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı

Kimi şarkıcı, kimi manken, kimi de oyuncu! Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında Müslüman kökenli... İşte dünyada en çok tanınan Müslüman ünlüler

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İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı

Son yıllarda yıldızı parlayan, en son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor.

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İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı

Köklerini her daim dışa vurmaktan çekinmeyen Gigi Hadid'in babası Müslüman, annesi ise Hristiyan.

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İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı
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İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı

Hadid kardeşlerin bir diğeri olan Bella Hadid de her fırsatta Müslüman olduğunu dile getiriyor.