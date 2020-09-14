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İşte Avrupa'da geçmişin izlerini sürdüren ülkeler!

Dünyanın en gelişmiş ülkelerini barından Avrupa kıtasındaki birçok ülkede cumhuriyet hakim olmasına rağmen, bazı ülkeler eski yapılarını halen daha koruyor. Kıtaya ait prens,kraliçe,kral,grandük gibi kavramlara sahip makamlar varlıklarını sürdürüyor. İşte Birleşik Krallık'tan İspanya'ya, Monaco'dan İsveç'e, Danimarka'dan Liechtenstein'a Avrupa'nın monarşileri...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 10:22
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İşte Avrupa'da geçmişin izlerini sürdüren ülkeler!
İşte Avrupa'da geçmişin izlerini sürdüren ülkeler!

Milliyet'in haberine göre; Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Avrupa kıtasında pek çok şeyi değiştirdi. Günümüzde Avrupa'nın büyük bir bölümü cumhuriyet ile yönetilmekte.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Avrupa'da geçmişin izlerini sürdüren ülkeler!
İşte Avrupa'da geçmişin izlerini sürdüren ülkeler!

Ancak yine de bazı ülkelerde kral, kraliçe, prens ve granddük unvanı taşıyanların kimisi sembolik veya doğrudan katılımla yönetimde söz sahibi

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İşte Avrupa'da geçmişin izlerini sürdüren ülkeler!
İşte Avrupa'da geçmişin izlerini sürdüren ülkeler!

BİRLEŞİK KRALLIK
Günümüzde çoğunlukla İngiltere olarak adlandırdığımız ama aslında içinde İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın da yer aldığı Birleşik Krallık, Windsor ailesinden gelen isimlerin başında olduğu bir ülke.

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İşte Avrupa'da geçmişin izlerini sürdüren ülkeler!
İşte Avrupa'da geçmişin izlerini sürdüren ülkeler!
1953'ten beri tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth ülkenin en sevilen isimlerinden biri. Kraliçe Elizabeth 67 yıldır tahtta.
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İşte Avrupa'da geçmişin izlerini sürdüren ülkeler!
İşte Avrupa'da geçmişin izlerini sürdüren ülkeler!