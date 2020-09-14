İşte Avrupa'da geçmişin izlerini sürdüren ülkeler!

Dünyanın en gelişmiş ülkelerini barından Avrupa kıtasındaki birçok ülkede cumhuriyet hakim olmasına rağmen, bazı ülkeler eski yapılarını halen daha koruyor. Kıtaya ait prens,kraliçe,kral,grandük gibi kavramlara sahip makamlar varlıklarını sürdürüyor. İşte Birleşik Krallık'tan İspanya'ya, Monaco'dan İsveç'e, Danimarka'dan Liechtenstein'a Avrupa'nın monarşileri...