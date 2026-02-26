CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İstanbul’un öyle bir mahallesi var ki... Nüfusu 3 ili birden geride bıraktı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'un en kalabalık mahallesi sahip olduğu devasa nüfusla Türkiye'deki üç ilin toplam nüfusunu geride bıraktı. Yüksek katlı binaların ve modern sitelerin yoğunlukta bulunduğu mahallede 111 bini aşkın vatandaş yaşıyor.

İstanbul’un öyle bir mahallesi var ki... Nüfusu 3 ili birden geride bıraktı! 1

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi unvanını 160 bin 136 kişilik devasa nüfusuyla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi elinde tutuyor. Ancak bu listenin hemen ardından gelen ve İstanbul'un zirvesine yerleşen bir mahalle tek başına Anadolu'daki birçok şehri geride bırakarak "şehir içinde şehir" unvanını bu yıl da korumayı başardı.

İstanbul’un öyle bir mahallesi var ki... Nüfusu 3 ili birden geride bıraktı! 2

İSTANBUL'UN ŞAMPİYONU BEYLİKDÜZÜ'NDEN

Megakentin en kalabalık mahallesi olan ve 111 bin 164 kişinin yaşadığı Adnan Kahveci Mahallesi, Beylikdüzü ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Toplam 10 mahallesiyle 422 bin 988 kişilik nüfusa sahip olan Beylikdüzü'nde yaşayan yaklaşık her 4 kişiden biri bu mahallede ikamet ediyor. Bu yoğunluk, mahalleyi sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en kalabalık ikinci yerleşim yeri yapıyor.

İstanbul’un öyle bir mahallesi var ki... Nüfusu 3 ili birden geride bıraktı! 3

ÜÇ ŞEHRİN NÜFUSUNU GERİDE BIRAKTI

Adnan Kahveci Mahallesi 82 bin 836 kişinin yaşadığı Bayburt'u, 85 bin 83 nüfuslu Tunceli'yi ve 90 bin 392 kişiye ev sahipliği yapan Ardahan'ı nüfus olarak geride bıraktı. Sadece illerle sınırlı kalmayan mahalle, İstanbul'un Şile, Adalar ve Çatalca gibi ilçelerinden de daha fazla insana ev sahipliği yapıyor.

İstanbul’un öyle bir mahallesi var ki... Nüfusu 3 ili birden geride bıraktı! 4

DİKEY ŞEHİRLEŞME VE SİTE YAŞAMI

Mahallenin yüzölçümü Anadolu'daki birçok ilçeden daha küçük olmasına rağmen, nüfusun bu denli yoğun olmasının temel sebebi yüksek katlı binalar ve dev sitelerden oluşan dikey yapılaşma. Mahallede bulunan 50 cadde ve 109 sokakta yükselen bu modern bloklar, binlerce kişinin aynı noktada yaşamasına olanak tanıyor. Büyükçekmece sınırında yer alan bölge, özellikle ulaşım kolaylığı ve otopark avantajıyla tercih ediliyor.

İstanbul’un öyle bir mahallesi var ki... Nüfusu 3 ili birden geride bıraktı! 5

KALABALIK SOKAKLARA YANSIMIYOR

Mahalle muhtarı Arzum Albayrak, 111 bin kişilik nüfusun sokaklarda büyük bir kargaşaya yol açmadığını belirtiyor. Mahallenin modern sitelerden oluşması sayesinde her binanın kendi otoparkının bulunduğunu ifade eden Albayrak, geniş yeşil alanlar ve sosyal donatılar sayesinde bu devasa nüfusun dengeli bir şekilde dağıldığını vurguluyor.

İstanbul’un öyle bir mahallesi var ki... Nüfusu 3 ili birden geride bıraktı! 6

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. İstanbul'un en kalabalık mahallesi hangisidir? Resmi kayıtlara göre İstanbul'un en kalabalık mahallesi, Beylikdüzü ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Mahallesi'dir.

2. Türkiye'nin en kalabalık mahallesi neresidir? Türkiye'nin en kalabalık mahallesi, 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'dir.

3. Adnan Kahveci Mahallesi'nin nüfusu ne kadardır? Mahallenin son açıklanan resmi nüfusu 111 bin 164 kişidir.

İstanbul’un öyle bir mahallesi var ki... Nüfusu 3 ili birden geride bıraktı! 7

4. Mahalle nüfusu hangi illeri geride bırakmıştır? Bu mahalle Bayburt, Tunceli ve Ardahan illerinden daha büyük bir nüfusa sahiptir.

5. Mahalle neden bu kadar yoğun ilgi görüyor? Modern site yapılaşması, otopark sorununun düşük olması, geniş sosyal alanlar ve ulaşım kolaylığı mahallenin tercih edilmesindeki en büyük etkenler olarak öne çıkıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin