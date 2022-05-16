İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay: Güpegündüz kurşuna dizdi!

TİCARİ TAKSİYİ SİPER ETTİ, HASMINI KURŞUNA DİZDİ

Bir süre bekledikten sonra motosiklet kasklı saldırgan, akaryakıt istasyonundan çıkan taksiyi adeta siper gibi kullanarak, hasmına doğru ateş edip kaçtı. İbrahim Celal D. yaralanarak yere düşerken, yanında bulunan eşi ise korkuyla yere yattı. Saldırıyı küçük sıyrıklarla atlatan İbrahim Celal D. yanındakilerin yardımıyla araca alınarak çevrede bulunan Taksim'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.