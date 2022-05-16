İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay: Güpegündüz kurşuna dizdi!
İstanbul Beyoğlu'nda tanınmamak için motosiklet kaskı takan kişi, güpegündüz yol kenarında duran hasmına silahla ateş açtı. Saldırının akabinde kaçmak isteyen kasklı kişi, araçların altında kalmaktan son anda kurtulurken, dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Saldırgan ve azmettiricisi de emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Giriş Tarihi: 16.05.2022
11:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
11:15
Beyoğlu Dolapdere'de geçen günlerde saat 14.15 sularında meydana gelen olayda, İbrahim Celal D. adlı kişi akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra 34 GL 3077 plakalı aracını sağ şeride çekerek beklemeye başladı. Bu esnada güvenlik kamerası görüntülerinde tanınmamak için kafasında motosiklet kaskı takan kişi, akaryakıt istasyonu önüne gelerek etrafı gözetlemeye başladı.
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TİCARİ TAKSİYİ SİPER ETTİ, HASMINI KURŞUNA DİZDİ
Bir süre bekledikten sonra motosiklet kasklı saldırgan, akaryakıt istasyonundan çıkan taksiyi adeta siper gibi kullanarak, hasmına doğru ateş edip kaçtı. İbrahim Celal D. yaralanarak yere düşerken, yanında bulunan eşi ise korkuyla yere yattı. Saldırıyı küçük sıyrıklarla atlatan İbrahim Celal D. yanındakilerin yardımıyla araca alınarak çevrede bulunan Taksim'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Bu sırada saldırgan ise trafik yoğunluğunun yaşandığı caddede yola atlayarak kaçmaya çalıştı. Saldırganın yola atladığını gören sürücülerin ani fren yapması sonucu kaza yaşanmazken, saldırgan ise kaçarak kayıplara karşıtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda azmettiriciyi kıskıvrak yakaladığı öğrenildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan Beyoğlu'nda yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet kasklı saldırganın bir süre bekledikten sonra ateş edip araçların arasından kaçmaya çalıştığı görülüyor.