İstanbul'un 24 ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi! Elektrik kesintileri nerede olacak?

İstanbul'da 8 Eylül Perşembe ve 9 Eylül Cuma günü 24 ilçede farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, yaptığı duyuruyla kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde olacağını ayrıntılarıyla duyurdu. Peki elektrik kesintileri nerede olacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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