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Haberler Galeri İstanbul'un 24 ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi! Elektrik kesintileri nerede olacak?

İstanbul'un 24 ilçesinde 8 ve 9 Eylül'de elektrik kesintisi! Elektrik kesintileri nerede olacak?

İstanbul'da 8 Eylül Perşembe ve 9 Eylül Cuma günü 24 ilçede farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, yaptığı duyuruyla kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde olacağını ayrıntılarıyla duyurdu. Peki elektrik kesintileri nerede olacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:05
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İstanbul’un 24 ilçesinde 8 ve 9 Eylül’de elektrik kesintisi! Elektrik kesintileri nerede olacak?

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler 8-9 Eylül listesi günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 24 ilçesinde bakım programı çalışması nedeniyle 8 saate varan elektrik kesintisi uygulanacak. İşte, AYEDAŞ, BEDAŞ 8 Eylül Perşembe ve 9 Eylül Cuma elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

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İstanbul’un 24 ilçesinde 8 ve 9 Eylül’de elektrik kesintisi! Elektrik kesintileri nerede olacak?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK VE NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş ve AYEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 8 ve 9 Eylül günleri İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin süresinin 8 saati bulması bekleniyor.

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İstanbul’un 24 ilçesinde 8 ve 9 Eylül’de elektrik kesintisi! Elektrik kesintileri nerede olacak?
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İstanbul’un 24 ilçesinde 8 ve 9 Eylül’de elektrik kesintisi! Elektrik kesintileri nerede olacak?
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İstanbul’un 24 ilçesinde 8 ve 9 Eylül’de elektrik kesintisi! Elektrik kesintileri nerede olacak?