13 Ocak 2023, Cuma
İstanbullular için güzel haber! Yağışlar başlıyor: 22 ilde etkili olacak | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 13-17 Ocak hava durumu tahminleri...
Ocak ayının ortası gelmesine rağmen Türkiye hala beklediği kışa kavuşamadı. Doğu'da soğuklar etkili olsa da kar etkisini gösteremedi. Ülkenin Batı kesimleri ise kuraklık riskiyle karşı karşıya. Haftalardır alçak basıncın etkisinde olan Türkiye sonunda beklediği yağışlara bu hafta kavuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı hava durumu tahmininde bu hafta birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. İşte önümüdeki 5 güne ait hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:54
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