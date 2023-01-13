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Haberler Galeri İstanbullular için güzel haber! Yağışlar başlıyor: 22 ilde etkili olacak | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 13-17 Ocak hava durumu tahminleri...

İstanbullular için güzel haber! Yağışlar başlıyor: 22 ilde etkili olacak | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 13-17 Ocak hava durumu tahminleri...

Ocak ayının ortası gelmesine rağmen Türkiye hala beklediği kışa kavuşamadı. Doğu'da soğuklar etkili olsa da kar etkisini gösteremedi. Ülkenin Batı kesimleri ise kuraklık riskiyle karşı karşıya. Haftalardır alçak basıncın etkisinde olan Türkiye sonunda beklediği yağışlara bu hafta kavuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı hava durumu tahmininde bu hafta birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. İşte önümüdeki 5 güne ait hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:54
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İstanbullular için güzel haber! Yağışlar başlıyor: 22 ilde etkili olacak | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 13-17 Ocak hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbullular için güzel haber! Yağışlar başlıyor: 22 ilde etkili olacak | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 13-17 Ocak hava durumu tahminleri...

Muğla çevreleri ile Antalya'nın batısında kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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İstanbullular için güzel haber! Yağışlar başlıyor: 22 ilde etkili olacak | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 13-17 Ocak hava durumu tahminleri...

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığı Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İstanbullular için güzel haber! Yağışlar başlıyor: 22 ilde etkili olacak | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 13-17 Ocak hava durumu tahminleri...

KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İstanbullular için güzel haber! Yağışlar başlıyor: 22 ilde etkili olacak | Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 13-17 Ocak hava durumu tahminleri...

5 GÜNLÜK RAPOR PAYLAŞILDI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu da paylaştı.