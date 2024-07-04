İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönü trafiğe kapatıldı
Metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı. Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor. İşte detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024
10:05
Güncelleme: 04.07.2024
10:07
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) başlatılan asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapatıldı. nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken araçlar güçlükle ilerliyor.
Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapatıldı. nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken araçlar güçlükle ilerledi.
İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışmasına dün akşam saat 23.00'te başladı.
Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten sağlanmaya çalışılıyor.
Çalışmanın da etkisiyle sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Bahçelievler'den itibaren başlıyor.