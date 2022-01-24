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İstanbul'dan kar manzaraları! Kartpostallık görüntüler! Yürekleri ısıtan an...

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan kar yağışı şehri etkisi altına alırken çok sayıda vatandaş yağıştan olumsuz yönde etkilendi. Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...

Giriş Tarihi: 24.01.2022 18:49 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 18:50
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İstanbul’dan kar manzaraları! Kartpostallık görüntüler! Yürekleri ısıtan an...

İstanbul'da Avrupa yakası başta olmak üzere etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik pek çok noktada durma noktasına geldi.

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İstanbul’dan kar manzaraları! Kartpostallık görüntüler! Yürekleri ısıtan an...

Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yürümek zorunda kalırken, metro istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

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İstanbul’dan kar manzaraları! Kartpostallık görüntüler! Yürekleri ısıtan an...

Sultangazi, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

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İstanbul’dan kar manzaraları! Kartpostallık görüntüler! Yürekleri ısıtan an...

Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı.

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İstanbul’dan kar manzaraları! Kartpostallık görüntüler! Yürekleri ısıtan an...

İşte İstanbul'dan birbirinden farklı kar manzaraları...