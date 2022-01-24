İstanbul'dan kar manzaraları! Kartpostallık görüntüler! Yürekleri ısıtan an...

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan kar yağışı şehri etkisi altına alırken çok sayıda vatandaş yağıştan olumsuz yönde etkilendi. Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...