İstanbul’da yüzde 60’ın üzerine çıktı! 4 ay önce kritik eşiğin altına düşen tablodan eser kalmadı! Hızla yükseliyor

İSKİ barajların doluluk oranını gün gün vatandaşlar ile paylaşıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yazın sonunda İstanbul su sıkıntısı ile karşı karşıya kalmıştı. Son aylarda etkili olan sağanak yağış barajların seviyesinin yeniden yükselmesine neden oldu. Vatandaşlar Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi merak ediyor. İşte 29 Ocak 2024 Pazartesi barajların doluluk oranı…