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İstanbul’da yüzde 60’ın üzerine çıktı! 4 ay önce kritik eşiğin altına düşen tablodan eser kalmadı! Hızla yükseliyor

Bir dönem İstanbul'un su sıkıntısı ile karşı karşıya kalması ile birlikte vatandaşlar barajlardaki son durumu günlük olarak kontrol etmeye başladı. Özellikle son aylarda sıklaşan sağanak yağış bu merak artırmaya devam ediyor. İşte İSKİ baraj doluluk oranı tablosu…

Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:23
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İstanbul’da yüzde 60’ın üzerine çıktı! 4 ay önce kritik eşiğin altına düşen tablodan eser kalmadı! Hızla yükseliyor

İSKİ barajların doluluk oranını gün gün vatandaşlar ile paylaşıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yazın sonunda İstanbul su sıkıntısı ile karşı karşıya kalmıştı. Son aylarda etkili olan sağanak yağış barajların seviyesinin yeniden yükselmesine neden oldu. Vatandaşlar Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesi merak ediyor. İşte 29 Ocak 2024 Pazartesi barajların doluluk oranı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da yüzde 60’ın üzerine çıktı! 4 ay önce kritik eşiğin altına düşen tablodan eser kalmadı! Hızla yükseliyor

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI HIZLA YÜKSELİYOR!

İSKİ İstanbul barajları su doluluk oranı geçtiğimiz aylarda yüzde 16,18'e seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak son yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi 29 Ocak Pazartesi günü itibarıyla yüzde 64,98 olarak ölçüldü.

İşte İstanbul barajlarının tek tek doluluk oranları;

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İstanbul’da yüzde 60’ın üzerine çıktı! 4 ay önce kritik eşiğin altına düşen tablodan eser kalmadı! Hızla yükseliyor

Ömerli Barajı: Yüzde 34,98

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İstanbul’da yüzde 60’ın üzerine çıktı! 4 ay önce kritik eşiğin altına düşen tablodan eser kalmadı! Hızla yükseliyor

Darlık Barajı: Yüzde 15,64

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İstanbul’da yüzde 60’ın üzerine çıktı! 4 ay önce kritik eşiğin altına düşen tablodan eser kalmadı! Hızla yükseliyor

Elmalı Barajı: Yüzde 1,51