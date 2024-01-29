29 Ocak 2024, Pazartesi
İstanbul’da yüzde 60’ın üzerine çıktı! 4 ay önce kritik eşiğin altına düşen tablodan eser kalmadı! Hızla yükseliyor
Bir dönem İstanbul'un su sıkıntısı ile karşı karşıya kalması ile birlikte vatandaşlar barajlardaki son durumu günlük olarak kontrol etmeye başladı. Özellikle son aylarda sıklaşan sağanak yağış bu merak artırmaya devam ediyor. İşte İSKİ baraj doluluk oranı tablosu…
Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:23
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