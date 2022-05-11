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İstanbul'da yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum

Sultangazi'de binanın önünde görülen yılan paniğe neden oldu. Yılan çevre sakinleri ve çocukların meraklı gözlerle izlediği 1 saat süren çalışmalar sonrası bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.05.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 12:39
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İstanbul’da yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 60 sokakta binanın önünde görülen yılan, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

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İstanbul’da yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum

Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yılanı yakalamaya çalıştı.

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İstanbul’da yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum

Kaldırım taşlarını sökenler, yılanın görüldüğü yere süt bıraktı.

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İstanbul’da yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum

Daha sonra yaktıkları bez parçasından çıkan duman ile yılanı saklandığı yerden çıkarmaya çalıştılar. Durum itfaiyeye bildirildi. Vatandaşların tüm çabaları sonuç vermedi.

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İstanbul’da yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum

ÇALIŞMALARI MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokaktaki binanın zemin katına girme ihtimaline karşı, beton ve tuğlaları kırarak yılanın yerini tespit etmeye çalıştı.