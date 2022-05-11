İstanbul'da yılan paniği: Kalp krizi geçiriyordum
Sultangazi'de binanın önünde görülen yılan paniğe neden oldu. Yılan çevre sakinleri ve çocukların meraklı gözlerle izlediği 1 saat süren çalışmalar sonrası bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı.
Giriş Tarihi: 11.05.2022
12:35 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
12:39
Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 60 sokakta binanın önünde görülen yılan, mahalle sakinlerini tedirgin etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yılanı yakalamaya çalıştı.
Kaldırım taşlarını sökenler, yılanın görüldüğü yere süt bıraktı.
Daha sonra yaktıkları bez parçasından çıkan duman ile yılanı saklandığı yerden çıkarmaya çalıştılar. Durum itfaiyeye bildirildi. Vatandaşların tüm çabaları sonuç vermedi.
ÇALIŞMALARI MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokaktaki binanın zemin katına girme ihtimaline karşı, beton ve tuğlaları kırarak yılanın yerini tespit etmeye çalıştı.