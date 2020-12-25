İstanbul'da yakalanan dilencinin foyası ortaya çıktı! Meğer kucağındaki bebek...

BEZ BEBEK ÇIKTI

Olay yerine giden zabıta ekipleri kadının kucağındaki kundağı açtığında içerisinde bez bebek olduğunu tespit etti. Kucağındaki bez bebek ile vatandaşın duygularını sömürerek dilencilik yapan ve adının Afet olduğunu beyan eden kadın zabıta ekiplerince olay yerinden götürüldü.