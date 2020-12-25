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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da yakalanan dilencinin foyası ortaya çıktı! Meğer kucağındaki bebek... İstanbul'da yakalanan dilencinin foyası ortaya çıktı! Meğer kucağındaki bebek...
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dilencilik yapan bir kadın emniyet görevlileri tarafından yakalandı. Yakalanan kadının foyası, emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Üsküdar sokaklarında büyük vurgun yalan dilenci kadının kucağındaki bebek herkesi hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 25.12.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 13:27
İstanbul'daki Üsküdar TEM otoyolu kenarında görülen bir dilencinin kucağındaki battaniye dikkat çekti. Emniyet görevlilerin harete geçmesi ile dilenci kadının foyası ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR BEZ BEBEK ÇIKTI
Olay yerine giden zabıta ekipleri kadının kucağındaki kundağı açtığında içerisinde bez bebek olduğunu tespit etti. Kucağındaki bez bebek ile vatandaşın duygularını sömürerek dilencilik yapan ve adının Afet olduğunu beyan eden kadın zabıta ekiplerince olay yerinden götürüldü.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Dilencilik yapan kadın, kimlik tespiti ve gerekli cezai işlemler yapılması için Bulgurlu Polis Merkezine götürülmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.
Çin'de dilenciler bu kadarına da pes dedirtti.
Üzerinde nakit olmadığını söyleyip bir dilenciye para vermeden geçenler artık tarih oluyor.