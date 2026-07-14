İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batısında kuvvetli yağış beklenirken Güney Ege kıyılarında saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak rüzgar nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Batı Karadeniz'in bazı noktalarında kuvvetli yağış beklenirken Güney Ege kıyılarında etkisini artıracak kuvvetli rüzgâr için de uyarı yapıldı.

KUZEY İLLERİNDE YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz Salı gününe ilişkin değerlendirmesine göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in büyük bölümü, Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bayburt çevreleri ile Trabzon'un kıyı kesimlerinde ise yağış beklenmiyor.

İKİ İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Temmuz Salı günü için Kastamonu ve Sinop'u sarı kodla uyardı. Sarı kod, hava durumunun potansiyel risk taşıdığına işaret ederken beklenen meteorolojik olayların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği anlamına geliyor. Yetkililer, özellikle kuvvetli sağanak, gök gürültüsü ve yıldırım nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ? Meteoroloji'nin 14 Temmuz Salı günü için yayımladığı tahmin haritalarına göre İstanbul'da günün özellikle sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların il genelinde gün boyu etkili ve kesintisiz olması öngörülmezken, kısa süreli ve yerel şekilde görülebileceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ise yağışın etkisini kaybetmesi ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.