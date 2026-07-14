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İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batısında kuvvetli yağış beklenirken Güney Ege kıyılarında saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak rüzgar nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Batı Karadeniz'in bazı noktalarında kuvvetli yağış beklenirken Güney Ege kıyılarında etkisini artıracak kuvvetli rüzgâr için de uyarı yapıldı.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 2

KUZEY İLLERİNDE YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz Salı gününe ilişkin değerlendirmesine göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in büyük bölümü, Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bayburt çevreleri ile Trabzon'un kıyı kesimlerinde ise yağış beklenmiyor.

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İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 3

İKİ İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Temmuz Salı günü için Kastamonu ve Sinop'u sarı kodla uyardı. Sarı kod, hava durumunun potansiyel risk taşıdığına işaret ederken beklenen meteorolojik olayların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği anlamına geliyor. Yetkililer, özellikle kuvvetli sağanak, gök gürültüsü ve yıldırım nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 4

İSTANBUL'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji'nin 14 Temmuz Salı günü için yayımladığı tahmin haritalarına göre İstanbul'da günün özellikle sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların il genelinde gün boyu etkili ve kesintisiz olması öngörülmezken, kısa süreli ve yerel şekilde görülebileceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ise yağışın etkisini kaybetmesi ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 5

KUVVETLİ RÜZGAR VE SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Batı Karadeniz'de hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece azalacak, yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Öte yandan Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 6

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ KUZEYDE SÜRECEK

Meteoroloji'nin 15, 16, 17 ve 18 Temmuz tarihlerini kapsayan orta vadeli tahminlerine göre de kuzey kesimlerde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ülkenin büyük bölümünde ise sıcak hava etkisini korurken yağışların özellikle Karadeniz kuşağında aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 7

DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ BULACAK

Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava etkisini sürdürüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 40 dereceye kadar çıkması beklenirken bölgede yağış öngörülmüyor. Meteoroloji, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalmaması konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 8

14 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bursa 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Çanakkale 32°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İstanbul 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kırklareli 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin doğusu ile Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer kesimlerde bulutluluk zamanla azalacak.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 9

EGE

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Denizli 34°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 34°C Parçalı ve az bulutlu
Manisa 33°C Parçalı ve az bulutlu
Muğla 35°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Parçalı ve az bulutlu. Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 10

AKDENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Adana 35°C Parçalı ve az bulutlu
Antalya 35°C Parçalı ve az bulutlu
Burdur 33°C Parçalı ve az bulutlu
Hatay 31°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: İç kesimlerde ve Toroslar Mevkii'nde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 11

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 30°C Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Eskişehir 26°C Parçalı ve çok bulutlu
Konya 32°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Kuzey kesimlerde bulutlanma artacak. Çankırı çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 12

BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Düzce 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kastamonu 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
Zonguldak 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 13

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 32°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Rize 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon 26°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Bayburt çevreleri ile Trabzon'un kıyı kesimleri dışında yerel sağanak bekleniyor.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 14

DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 31°C Parçalı ve az bulutlu
Kars 30°C Parçalı ve az bulutlu
Malatya 37°C Parçalı ve az bulutlu
Van 30°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Kuzeydoğu kesimlerde bulutlanma artacak. Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul’da yağış sürecek mi? Meteoroloji'den yaz ortasında çifte alarm 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 40°C Az bulutlu ve açık
Mardin 34°C Az bulutlu ve açık
Siirt 38°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 40°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.

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